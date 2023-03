Festivités du 8 mars : Les femmes de Moov Africa Malitel en marathon sportif au Parc national de Bamako

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, le comité des femmes de la première téléphonie mobile du Mali, Moov Africa Malitel, a organisé une journée de marathon au Parc national de Bamako. C’était le samedi 11 mars 2023. L’objectif de cette activité est de raffermir les liens entre les travailleurs de la société.

Cette activité était présidée par le secrétaire général de Moov Africa Malitel, Sidi Mohamed Dembélé, qui avait à ses côtés la présidente du comité des femmes de Moov Africa Malitel, Mme Traoré Mariétou Sidibé, et une foule de femmes travailleuses de la structure.

L’entreprise citoyenne Moov Africa Malitel en plus de son soutien au sport malien, incite ses agents à sa pratique. Cela s’illustre par la commémoration chaque année de la Journée internationale des droits de la femme par le comité des femmes de Moov Africa Malitel à travers une activité saine et sportive. A cet effet, elles sont sorties le samedi 11 mars tôt le matin pour donner un autre sens à la célébration du 8 mars. Le secrétaire général de Moov Africa Malitel, Sidi Mohamed Dembélé, a indiqué que cela est une tradition chez eux dans le but de consolider les liens de bonne collaboration et de cohésion entre les travailleurs de l’entreprise. “A Moov Africa Malitel, les femmes sont presque dans tous les postes de responsabilité et au même titre que les hommes. On dénombre des femmes ingénieures en télécom, des femmes ingénieures en informatique et des femmes techniciennes. C’est une grande famille et nous magnifions cela par le sport. Cela pour donner un sens à l’expression un esprit sain dans un corps sain. Ce qui est toujours important pour des entreprises comme Moov Africa Malitel”, a-t-il indiqué. Il a signalé qu’il n’y a pas de métiers de nos jours que les femmes ne peuvent pas exécuter ni de défis qu’elles ne peuvent relever. Il a invité toutes les femmes à être comme celles de Moov Africa Malitel.

La présidente du comité des femmes de Moov Africa Malitel, Mme Traoré Mariétou Sidibé, a lancé un message de sensibilisation sur l’esprit de la célébration du 8 mars. Selon elle, le 8 mars est une journée de réflexion sur les droits de la femme, des acquis et non acquis et non une journée de fête des femmes. Elle a rappelé que chaque année, on fête cette journée et la même année le nombre de femmes battues augmente. Mme Traoré Mariétou Sidibé ajoutera qu’il est temps qu’on change notre manière de célébrer cette journée.

Pour terminer, elle a remercié le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine pour sa constante présence aux côtes des femmes de l’entreprise. La remise des prix aux gagnantes du marathon et un partage de petit-déjeuner ont mis fin à cette journée de marathon du comité des femmes de Moov Africa Malitel. Marie Dembélé

