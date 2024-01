Fête de l’armée : “Il est temps de préparer la paix” estime Aliou Boubacar Diallo

Le président de la fondation MALIBA n’est pas resté en marge de la commémoration du 20 janvier. Sans son adresse transitionnelle, il ne dissocie pas si attachement à l’intégrité territoriale du vivre-ensemble.

Pour ce 20 janvier 2024, celui qui fut évasif dans les vœux du nouvel an s’est montré plus expressif sur l’armée malienne qui souffle 63 ans.

Réaffirmant son soutien indéfectible aux FAMa, Aliou Boubacar Diallo se réjouit des récentes victoires engrangées par les forces de défense et de sécurité, qu’il perçoit comme «un motif d’espoir pour la reconquête du territoire national et la lutte sans merci contre le terrorisme».

Toutefois, afin de circonscrire définitivement le virus de la guerre, le fondateur du parti ADP – Maliba estime béni le temps de se consacrer de préparation de la PAIX par «la réconciliation entre tous les enfants du Maliba”. Une démarche qui doit reposer, à ses yeux, sur un effort de dialogue entre tous les fils du Mali à travers un Pacte de Stabilité. Cette approche originale de candidat et faiseur de roi de 2018 n’est pas nouvelle. Elle remonte à son discours du nouvel an 2023 et a été réitérée à l’envie dans ses adresses solennelles aux concitoyens, lors de la dernière fête de l’armée. Selon la vision d’ABD, les objectifs du PACTE DE STABILITE se déclinent dans les trois axes suivants: – retrouver la paix et la stabilité indispensables pour que le Mali connaisse l’essor économique qu’il mérite ;- mettre en valeur ses précieuses richesses et les énormes potentialités dont regorgent toutes les régions au profit de tous ses enfants ; – permettre à notre pays de retrouver sa place dans le concert des nations.

Cette sortie du Président d’Honneur de l’ADP – Maliba, Président de la Fondation Maliba, le remet personnellement en selle dans l’opinion et intervient comme du baume au cœur de sa famille politique disparue des radars depuis que son leader incontesté et charismatique a choisi de prioriser ses affaires et parcourt la planète pour valoriser des énergies renouvelables.

I KEÏTA

