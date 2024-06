La 10ème édition du salon du financement de l’agriculture au Mali « FINAGRI » qui avait comme thème « « Défis et perspectives de la promotion du genre dans les chaines de valeur agricole, pour une meilleure inclusion financière à travers le financement des projets individuel, EAF et MPME » s’est déroulé du 6 au 8 mars 2024 dans la chambre de commerce et d’industrie de Ségou. Le salon du financement de l’agriculture au Mali est une activité annuelle regroupant tous les acteurs de la chaine de valeur agricole. Il est organisé par le réseau Agri Vision Sahel avec comme sponsor officiel la BNDA). Les principales raisons de la participation de la BNDA sont entre autres la création de cadre d’échanges autour des maillons de la chaine de valeur ainsi que les B to B, le réseautage, l’éveil de conscience des acteurs sur des problèmes qui gangrènent le secteur, la prise de contact , l’accroissement de l’accès au financement des agriculteurs, le ciblage de potentiels partenaires et surtout l’appropriation des procédés de toutes les personnes ou institutions rentrant dans la chaine de valeur agricole pour mieux comprendre l’idéologie et les procédures de financement. Cette idée de FINAGRI s’explique par le fait que l’agriculture occupe plus de 70% de la population malienne en activité. Cependant, les défis du secteur sont nombreux, dont le plus important est celui du financement. Pour avoir du financement, les petits producteurs font face à beaucoup de contraintes à savoir des exigences de garanties, des taux d’intérêts élevés et la lourdeur de la contractualisation. Ce sont ces difficultés que le salon du financement de l’agriculture FINAGRI veut éliminer en réunissant en un même endroit les institutions bancaires « BNDA » et les micros finances « Baobab, CAECE- JIGIME. Il y avait aussi des structures étatiques « Api Mali, office du Niger, PDAZAM ». L’agence Nationale de communication pour le développement « ANCD », des ONG, des projets et programmes « LUX DEV, OXFAM, ICCO PART OF CORDAID, AGRICAP ». Des stands pour les transformateurs des coopératives de productrices ou transformatrices « Produit BIO, FEMINA- SEGOU, Coopérative de transformation de céréale de Pélengana, coopérative JEKABARA, Translait », des femmes piscicoles « ferme piscicole kosso, Pisciferme », associations « APDC- MALI, CROJRS, Brico huile végétal », vendeurs de semences et d’engrais »My Agro » et vendeurs de tissus traditionnels. L’université de Ségou, les écoles de formations et les instituts de recherche agricoles étaient aussi présentes. Le stand de la BNDA qui en plus d’avoir reçu la visite du Ministre de l’Agriculture Monsieur Lassina Dembélé parrain du salon, a servi aux séances de B to B entre les commerciaux et les porteurs de projets pour un total de 54 plans d’affaire ainsi que d’autres visiteurs. Les interactions portaient plus sur les projets que les porteurs voulaient faire financer, des questions sur l’ouverture de compte, les produits digitaux, les cartes magnétiques ainsi que sur les difficultés que rencontrent les clients au quotidien. Plusieurs contacts ont été établis avec plusieurs acteurs de la chaine de valeur agricole. La BNDA étant la seule banque sur place , cela a permis de renforcer l’image de marque de la banque auprès des acteurs du monde agricole. La vulgarisation du programme d’éducation financière de la BNDA à travers les conférences relayées par les organes de presse. Au cours de cette 10ème édition, le bilan de la BNDA a été très satisfaisant et fut également une réelle opportunité de présenter ses solutions innovantes à l’ensemble des participants dixit son représentant monsieur Traoré. Il est à retenir que de la BNDA a pris part à toutes les éditions. Il appartient donc aux ségoviens de saisir cette opportunité que la BNDA leur offrent à travers ses 2 agences pour les besoins de financement car la BNDA est là pour tous.

Vivement la onzième édition

Abdoulaye yérélé

