La fondation Orange Mali a procédé à la traditionnelle présentation des activités réalisées courant l’année 2018, hier mardi, devant la presse à l’Hôtel Radisson. Ces actions solidaires aux couches en souffrances ont concerné les domaines de la santé, l’éducation, la culture et la solidarité de première nécessité.

– Maliweb.net- La fondation Orange, réputée pour ses efforts auprès de l’Etat et les partenaires sociaux dans leur lutte contre la pauvreté et de l’exclusion sociale, a agi pour garantir l’égalité des chances au plus nombre de personnes durant l’année 2018. Ainsi, elle a réalisé 80 actions solidaires pour un budget de plus de 600 millions de FCFA et le montant des dons en nature s’élève à 600 millions de FCFA.

Dans le domaine de la santé, la directrice de la fondation Orange Mali, Mme Coulibaly Awa Diaby a indiqué que les activités de soutien ont concerné la lutte contre la cécité et les maladies oculaires. Ainsi, elle a réalisé 5 008 consultations et 571 interventions chirurgicales de la cataracte dans les localités de Yélemané, Koutiala, Tominian et Naréna Kangaba. S’y ajoute à des consultations gratuites réalisées sur 3 000 élèves et des lunettes distribuées gratuitement à 3 00 enfants dans dix écoles de Kolokani.

Ces actions de solidarité ont également permis la construction et l’équipement d’un 2ème centre pour les femmes victimes de fistules à Koulikoro , le renforcement du plateau sanitaire technique de l’hôpital du Mali et celui du Point G, l’appui contre les maladies tropicales et le don de médicaments à 5 000 drépanocytaires et 225 détenus du centre pénitentiaire.

S’agissant de l’éducation, les actions de solidarité ont concerné la réalisation des infrastructures scolaires, l’amélioration des conditions d’apprentissage des enfants. Ce, en dotant 16 000 élèves de tablettes numérique, de vidéo-projecteurs et serveurs Raspberry. Le parrainage de l’éducation de 1410 enfants déficients mentaux, l’octroi de 20 bourses d’excellence aux étudiants méritants, le déploiement des maisons digitales pour autonomisation des femmes vulnérables etc.

Au chapitre de la culture, la Fondation Orange a soutenu beaucoup d’évènements, notamment les festivals Ginna Dogon, Dense Bamako Danse, Didadi de Bougouni, les journées théâtrales Guimba national …

Enfin, la Fondation Orange a multiplié les actions de solidarité lors de l’édition 2018 du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion. Les donations sont, entre autres, les denrées alimentaires, de moustiquaires imprégnées, de Kits scolaires, de vêtements, de matériels destinés aux activités génératrices de revenus, de motos tricycles pour personnes handicapées et des équipements médicaux.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

