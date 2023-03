Fouladougou Kollé dans la commune de Madina : une localité du Mali délaissée ou tombée dans l’oubli

Dans le nouveau cercle de Sébécoro situé à 104 km de la région administrative de Kita se trouve la commune de Madina dans le Fouladougou village de Kollé. Cette commune, il faut le préciser, est composée de dix villages dont le plus grand village est la localité de Moro-Moro et Guénékoro.

Dans cette petite circonscription se situe un pont reliant les localités de Kollé, Lèkony, Bomboti et Bambara. Ce pont barrage qui contribue à améliorer l’économie locale, car il facilite l’écoulement des produits agricoles entre les villages jusqu’à dans la capitale à Bamako. Cette zone est de nos jours laissée pour compte selon les habitants. Cette infrastructure réalisée depuis le lendemain des indépendances n’est presque plus opérationnelle à cause de sa vétusté. Il faut signaler que cette partie de la région de Kita est une zone très prometteuse. Géographiquement, elle est située dans la savane arborée avec une forte pluviométrie. Cette partie de la nouvelle région de Kita est favorable à la culture maraichère et aux plantations.

Les populations s’adonnent à ces activités et fournissent sur toute l’étendue du territoire national, plusieurs fruits saisonniers (pastèque, papaye, concombre, sésame, coton, maïs, sorgho, arachide et pomme de terre).

C’est pour toutes ces raisons que notre rédaction a reçu la visite de quelques membres de l’Association des Jeunes Ressortissants et Sympathisants de Fouladougou Kollé (AJRSFK) avec à sa tête le charger des relations extérieures de l’organisation, Moussa Diakité. Les responsables du mouvement interpellent les autorités locales sur la question de l’état de dégradation du barrage village de Kollé qui relie la localité à plusieurs autres villages y compris Moro-Moro, Lèkony, Bomboti et Bambara. Selon l’association, la protection et la préservation des populations et des infrastructures de développements sont les missions essentielles de la mairie mais aussi, de la responsabilité des élus de la région de venir en aide aux populations du village de Kollé et environ. Les responsables de l’AJRSFK réclament par une requête adressée aux élus locaux, la réhabilitation du barrage avant le début de l’hivernage prochain. Sur cette même lancée, l’organisation demandent l’entretien des infrastructures routières des localités qui sont impraticables pendant et après la saison des pluies.

Pour rappel, dans le programme des réalisations des infrastructures routières du pays, élaboré par les autorités de la Transition, les zones réputées économiques de la région de Kita dans le Fouladougou, dans la commune de Madina et le cercle de Sébécoro ont été omis des projets de réalisation des infrastructures, une manière pour le gouvernement de continuer sur les traces de leurs prédécesseurs ou une incompétence des autorités locales. La réhabilitation du pont barrage serait l’occasion d’un petit jalon du développement dans la zone. Moussa Diakité et ses collègue de l’association interpellent ouvertement les autorités locales y compris le premier responsable de la municipalité et le chef de l’exécutif régional de se mettre à la tâche.

Alou Badra DOUMBIA

