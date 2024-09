Fourniture des pavés et autres matériaux de construction : Ousmane Sangaré, très engagé pour la satisfaction de la clientèle

Le monde des constructions des maisons et immeubles connaît un véritable essor ces 15 dernières années. Que ce soit à Bamako, dans la capitale malienne, ou dans les villes de l’intérieur, les maisons et immeubles y poussent comme des champignons. Cela est le signe éloquent que le développement des infrastructures immobilières est une réalité au Mali. Alors qu’il se trouve que l’usage des tuiles (en carreau plat, carreau tuile canal ou tuiles à emboitement fabriquées en terre cuite, en béton, en ciment ou en PVC) pour le revêtement des toitures gagne aussi du terrain.

Une autre réalité est que les briques en ciment compressées gagnent du terrain. Ces matériaux qui entrent dans la construction immobilière sont désormais fabriqués et fournis par des promoteurs de petites et moyennes entreprises qui se sont spécialisées dans leurs fabrications et fournitures. C’est que notre compatriote OUSMANE SANGARE a vite compris pour devenir le promoteur des unités de fabrication de pavés, tuiles, briques en ciment compressées, murets ornementaux de véranda ou jardin, etc.

Votre hebdomadaire Le Pélican a fait une petite immersion dans la sphère des unités de constructions d’Ousmane Sangaré sise à Niamakoro Courani (Kalaban Est). Nous y avons trouvé plusieurs catégories de personnes. Des architectes aux maçons sans compter de nombreux particuliers qui étaient venus négocier ou commander des matériaux. Bien sûr, le promoteur de l’unité de fabrication utilise une nombreuse main d’œuvre d’ouvriers. Ce qui a surtout retenu notre attention en n’y rentrant, c’est bien l’unité de fabrication des PAVÉS, associés aux briques, claustras, gouttières et autres. Nous avons approché le promoteur de ladite unité de fabrication des PAVÉS qui a bien voulu nous accorder un entretien. C’était le week-end dernier, à Kabala-Est, communément appelé Niamakoro- Courani, dans la commune de Kalabancoro.

Monsieur OUSMANE SANGARE, le promoteur de cette unité de fabrication, a échangé avec nous, dans un style dominé par la modestie. Mais bien avant de prêter une bonne oreille, il nous a permis de nous promener sur les lieux pour porter nos regards sur ses produits. Sans aucune complaisance, nous avons été séduits par les pavés, briques, claustras et les gouttières, entre autres. Les différents modèles moulus et embellis avec des couleurs magnifiques, sont tous de bonnes qualités.

Pour la circonstance, il était entouré de ses employés, tous des jeunes gens, qui sont d’ailleurs tous formés par ses propres soins. D’une voix rassurante, il nous a fait le résumé de son parcours. Il y a déjà plus d’une dizaine d’années qu’il exercice dans la fabrication des PAVÉS. Il avoue tout de même que ses débuts n’ont pas été faciles. Mais petit à petit, les gens ont fini par le découvrir, le connaître mais surtout lui faire confiance. M. Sangaré ambitionne désormais d’intervenir partout au Mali, pour servir tous ceux qui ont besoin de matériaux de construction. ” Nous sommes capables de servir partout pour satisfaire à toute demande, quelle que soit la quantité. Nous avons l’expertise, les équipements nécessaires et un personnel bien formé », nous a-t-il modestement confiés.

Effectivement, nous avions déjà remarqué sur place, des quantités impressionnantes de PAVÉS, briques, claustras déjà prêts à utiliser. Nous avons également découvert une personne animée d’une confiance débordante et qui veut davantage bosser pour satisfaire ses clients et partenaires. M. OUSMANE SANGARÉ fait bien partie des hommes qui croient en eux-mêmes, grâce à la maîtrise parfaite de leur travail. Il sait concevoir et fabriquer ses produits. Et c’est avec fierté et amour qu’il dit faire son travail.

« Ce travail, je l’ai choisi. Je me suis formé pour bien le faire. Je vis uniquement que de ça. Voilà pourquoi je fais tout pour satisfaire mes clients en termes de qualité, mais surtout par le respect des délais et rendez-vous de livraison », nous a-t-il rassurés. Nous comprenons à juste titre, son ambition d’être parmi les vrais leaders, dans la fabrication des briques et PAVÉS.

Toutefois, il a émis les vœux de l’obtention d’une importante clientèle et partenaires. En d’autres termes, il souhaite avoir les marchés de grande importance. Cela, parce qu’il entend aussi participer au développement socioéconomique de son pays, le Mali. Autrement, M. Sangaré veut être utile pour ses concitoyens. C’est pourquoi, il forme très bien, à son tour, tous les jeunes qui travaillent avec lui, de sorte qu’ils puissent plus tard, se prendre, eux-mêmes en charge, par la création de leurs propres entreprises.

Monoko Toaly et Youssouf Sidibé (stagiaire)

