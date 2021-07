Front social : Des grèves annoncées en fin juillet et début août 2021

La Section syndicale de la Direction Générale du Commerce de la Consommation et de la Concurrence (DGCC) et le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SNESUP) annoncent un arrêt de travail en fin juillet et début août 2021 pour l’amélioration de leur de vie et de travail. Au-delà de cette bisbille entre les enseignants du secondaire et les autorités, le SNESUP prévoit aussi d’aller en grève de 3 jours à partir du 3 août prochain. Dans leur préavis de grève, le secrétaire général de ce syndicat, Abdou Mallé réclame l’application immédiate de la prime de recherche sur les salaires des Enseignants-Chercheurs, l’intégration immédiate dans la Fonction Publique de 59 travailleurs contractuels entres autres. Du côté de la Section syndicale de la DGCC, on entend observer un arrêt de travail à partir du 28 juillet prochain. Son secrétaire général, Nouhoum Sidibé dénonce le manque de moyen logistique et de formation. Dans un préavis de grève adressé au gouvernement, le syndicat exige l’amélioration des conditions de vie et de travail à travers la relecture des textes de loi relevant de leur structure.

A.S

Commentaires via Facebook :