Elle est désormais la toute nouvelle Coordinatrice de la Plateforme régionale des femmes du G5 Sahel. Nana Aïcha Cissé a été officiellement investie à ce poste, le 24 mai dernier, au Centre National d’Information et Documentation sur la Femme et l’Enfant (CNDIFE). Le Mali succède ainsi au Burkina.

– Maliweb.net – «La coordinatrice régionale est nommée de façon rotative et par ordre alphabétique des pays membres», stipule les Statuts de la Plateforme. Après donc le Burkina, dont le mandat a été mené par Justine Coulidiati, le Mali prend la tête de la plateforme pour deux ans. C’est Nana Aïcha Cissé qui a été désignée par la ministre de la Promotion de la Femme pour remplir le mandat du Mali. La plateforme des Femmes du G5 Sahel est une structure faitière dédiée à l’intégration du genre dans les stratégies et initiatives régionales et internationales des pays membres.

Aussitôt installée, la nouvelle Coordinatrice affirme placer son mandat sous le signe de la continuité. Conformément au Plan stratégique de la Plateforme et de la Feuille de route engagée par le Burkina, Nana Aïcha Cissé s’attèlera entre autres à: organiser un atelier de finalisation du Plan d’actions Stratégique de la Plateforme des Femmes du G5 Sahel; faciliter le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour le financement du Plan Stratégique; organiser un Colloque régional sur le rôle et la place des femmes dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :