Gradi Ka Baro Kene : Un cadre d’échange avec les citoyens Maliens !

Le Dimanche 30 décembre 2023, le GRADI Mali a tenu sa première activité annuelle dans la commune I du district de Bamako, notamment à Nafadji. Un cadre de débats pour informer, sensibiliser la population sur les enjeux des élections à venir au Mali. Les échanges s’articulaient autour de cette question principale : Que faut-il faire avant, le jour et après les élections ?

Le Groupe de Réflexion et d’Action pour la Démocratie et l’Inclusivité au Mali GRADI Mali, a partagé avec la population de Nafadji, notamment l’association des femmes, leur connaissance sur les procédures mais aussi les lois électorales au Mali. Malgré les suspicions qui tournent au tour de l’organisation de l’élection présidentielle par le Président Colonel Assimi Goita et les membres du Gouvernement de la Transition. Konimba Ballo l’animateur de ce Baro nous rassure que : « Tout compte fait et ce qui est sûr aussi à la fin de la Transition, il y aura une élection. C’est pourquoi le GRADI a jugé nécessaire de partager ces connaissances sur les reformes qui ont été faites pour la bonne organisation de l’élection. Afin de conseiller nos mamans, nos sœurs mais également nos frères sur les enjeux des élections dans toutes ses formes ».

En connaissant les textes qui régissent la vie politique, surtout les lois électorales au Mali, les femmes qui sont les couches vulnérables ont appris avec beaucoup de satisfaction les procédures, les lois électorales etc. Elles ont été informé, sensibilisé sur les enjeux des élections du pays. « Choisir les femmes premièrement pour bénéficier de ce premier d’échange, autrement appelé Baro Kene, est vraiment significatif. Parce que les Femmes jouent un très grand rôle dans la mobilisation des électeurs et l’organisation des élections au Mali. Leurs sensibilisations, informations permettraient d’éviter un vote bâclé, influencé par le pouvoir d’argent ». Nous a confiés Magassa Aichata Diallo, présidente de GRADI-Mali.

L’Association Danaya Ton de Nafadji, une association composée de plus de 1000 personnes, a activement assisté à ce Baro. La présidente de l’association, Traoré Coumba Diallo, n’a pas manqué de manifester sa satisfaction après avoir participé à ce cadre d’échange. « Nous avons appris beaucoup de choses, surtout des orientations et des informations essentielles sur les élections au Mali. Nous sommes heureuses, nous encourageons cette initiative de GRADI pour que toutes et tous maliens (e) soient informés ».

Face au défi des achats de consciences durant les élections, aussi les bourrages des urnes. GRADI entends par ces genres d’activité de participer à la promotion, valorisation de la démocratie et de la bonne gouvernance partout au Mali. Cette action permettrait à GRADI de contribuer dans la lutte contre les fraudes durant les élections (municipale, sénatoriale, législative et présidentielle).

« Baro Kene », un cadre d’échange avec la population sur les processus électoraux du Mali, a été une occasion d’expliquer le droit et le devoir des citoyens pour la tenue d’une élection libre et transparente dans le strict respect des lois. Cette initiative des membres du GRADI-Mali est nécessaire pour résoudre ces problèmes qui sont les origines des crises politico-militaires en Afrique depuis belle lurette.

B. B. TRAORE, Stagiaire

