La Fédération malienne de cyclisme a organisé le samedi 27 août dernier, dans la Capitale du Banimonotié, la 8e édition du Grand prix Moov Africa Malitel. Au terme d’une course de 127 km, Yaya Diallo dit Boh, ancien champion du Mali, s’est hissé sur la plus haute marche du podium, suivi de Fidel Cissé. La 3e place est allée à Daouda Djiré.

La course s’est déroulée en présence d’Abdoul Wahabou Zoromé, représentant du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Sidy Bagayoko, président de la Fédération malienne de cyclisme, Hamed Tidiane Kane, représentant du DG du Moov Africa Malitel, ainsi que plusieurs responsables sportives de la région de Bougouni.

Cette 8e édition a regroupé plus d’une cinquantaine de cyclistes venus de différentes ligues régionales du pays. Les cyclistes ont couru une distance de 127 km, soit plusieurs tours de la ville de Bougouni. A l’issue de la course, le jeune cycliste du club Airness de Niéna, Yaya Diallo s’est hissé sur la plus haute marche du podium. Le président d’honneur de la Fédération malienne de cyclisme, Pr. Dioncounda Traoré, a offert un prix spécial au champion du Mali, Moussa Togola en guise d’encouragement.

A la fin de la course, le président de la Fédération malienne de cyclisme, Sidy Bagayoko, a remercié les responsables de Moov-Africa Malitel pour leur accompagnement depuis 2010. “Il est un constat unanimement fait, en effet, qu’après le football, aucune autre discipline sportive dans notre pays ne draine autant de foules que le cyclisme. Cette notoriété de plus en plus établie est relativement de plus en plus une mine d’or pour les entreprises qui ont besoin de donner plus de visibilité à leurs produits. Et Moov-Africa Malitel montre qu’elle a le sens de la jugeote en soutenant le vélo pour venir près, toujours plus près, aux côtés des populations, c’est-à-dire les consommateurs, pour ne pas dire les clients”, a-t-il indiqué.

Il a également précisé que la tenue de la 8e édition du Grand prix Moov-Africa Malitel à Bougouni est un message fort pour les populations de cette joyeuse cité. “Bougouni, c’est la ville de Moussa Diakité dit UTA, l’enfant du pays qui, lors de la 8e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football au Cameroun en 1972, a marqué le premier but des Aigles. Cinquante ans après, année pour année en 2022, cette gloire demeure une fierté nationale dont Bougouni se pare comme un paon exhibant la beauté des couleurs de son plumage”, saluera-t-il.

Mahamadou Traoré

