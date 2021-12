La grève annoncée pour demain 21 décembre sur les points de vente d’Orange money, est démentie et décriée par les partenaires distributeurs d’Orange Mali. En effet, pour rassurer les populations sur la non interruption des services au niveau des points de vente de la capitale, les partenaires d’Orange Mali étaient le lundi 20 décembre face à la presse pour donner leur appréciation de la situation, inviter les ‘grévistes’ à la raison mais surtout garantir aux clients la continuité des services Orange money comme à l’accoutumé.

Les partenaires d’Orange Mali encore appelés les masters, les distributaires agréés d’Orange ont animé un nouveau point de presse pour édifier l’opinion public en réponse à l’annonce de grève faite par certains point de vente qui devrait débuter à compter du 21 décembre. Le motif de la grève découle de la baisse tarifaire des services d’Orange money, mécontents des nouvelles grilles tarifaires de l’opérateur, certains points de vente ont alors décidé de leur propre chef d’imputer des frais supplémentaires sur les actions de retraits et de dépôt. Une situation dénoncée par Orange Mali et ses partenaires qui sont liés par une convention réglementant leur action commune qui doit être harmonisée. La présente rencontre a donc été opportune pour M . Amadou Coulibaly partenaire distributaire d’Orange Mali, de décrier au nom de ses paires, ce genre d’agissement. « Cette pratique est formellement interdite par la législation en vigueur au Mali. Nous tenons à rappeler qu’il est formellement interdit par la réglementation d’appliquer des tarifs supplémentaires sur les frais en vigueur. Ces points de vente sont en violation avec la législation et les promesse d’Orange Mali vis-à-vis de ses clients » dira-t-il. Et d’ajouter : ‘Nous tenons à préciser qu’ Orange Mali n’est pas en grève et aucun partenaire de l’Orange n’est en grève’. Et pour mettre fin à ladite pratique, les partenaires à l’instar d’Orange, invitent les clients au besoin à se rendre vers les points de vente affichant l’autocollant « Les vrais tarifs », mieux de se saisir du 37070 pour dénoncer le point de vente mis en cause .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

