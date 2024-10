De plus en plus les factures de la Société énergie du Mali (EDM-SA) et la Société malienne de gestion de l’eau potable (Somagep-SA) sont gonflées alors que l’électricité et l’eau se font rares dans beaucoup de communes du district de Bamako. Ces derniers mois, la colère est montée d’un cran dans beaucoup de ménages concernant cette hausse des factures et les chefs de famille restent dubitatifs.

Débutée en octobre 2023, la pire crise de l’électricité que traversent les Maliens bat son plein avec des coupures inédites. Les mesures prises par le gouvernement de Transition n’ont pas donné les résultats escomptés et EDM continue de vendre du noir à ses clients.

Après une courte amélioration, ces derniers jours, la Société énergie du Mali ne fournit que 6 heures d’électricité tout au plus à ses abonnés par jour juste le temps de recharger les téléphones et autres appareils électroniques.

Mais ce qui est encore plus déconcertant dans cette affaire, c’est la surfacturation, voire le gonflement des factures d’électricité qu’EDM-SA distribue à ses abonnés.

En dépit des coupures, il y a presque des mois et selon les témoignages recueillis de plusieurs chefs de famille, les factures d’électricité ne baissent pas d’un iota et les crédits dans les compteurs prépayés se consument littéralement. Cette situation vient attiser une fois de plus la grogne contre le fournisseur, Energie du Mali.

“Par jour, on peut compter le nombre d’heures qu’EDM nous fournit en termes d’électricité. Mais le hic, en plus de passer des heures voire des jours sans courant, les factures ne changent point. La facture du mois de septembre frôle les 42 000 F CFA. Je ne comprends pas cette surfacturation qui nous est imposée”, témoigne Amadou Guindo, qui habite Magnambougou.

Aux côtés de la société Energie du Mali, la Société malienne de gestion de l’eau potable (Somagep) entre dans la danse avec des factures hors du commun. En espace de trois mois, des chefs de famille ont vu leurs factures d’eau triplées voire quadruplées.

“Tout comme l’électricité, l’eau se fait rare dans les robinets ces derniers mois. Mais ce que je ne comprends pas et qui me met en colère, c’est les factures que la Somagep nous envoie. Pour le mois d’août, la Somagep m’a facturé 30 000 F CFA et en septembre plus de 40 000 F CFA. Je ne sais pas comment j’ai pu atteindre ce niveau de consommation. Depuis que j’ai installé mon robinet chez moi, je n’avais jamais atteint ce montant même la période où ma maison était en chantier. Je soupçonne la Somagep et EDM-SA d’escroquerie envers leurs clients”, tempête un autre chef de famille à Magnambougou.

Un autre consommateur du même quartier se plaint aussi de cette situation, car sa facture d’eau du mois de septembre frôle les 70 000 F CFA.

Ousmane Mahamane

