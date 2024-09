Haut Conseil Islamique du District : Cheick Mohamed Macki BA aux commandes

En prélude au Congres du Haut Conseil Islamique prévu pour les 26 et 27 octobre 2024, le renouvellement des instances de base suit son cours. Voilà pourquoi le bureau du District de Bamako a été renouvelé le week-end dernier. Cheick Mohamed Macki BA, un des Vice-Présidents du Bureau national a pris la tête du haut Conseil Islamique du District à la suite d’une élection conformément aux textes statuaires de l’organisationislamique.

Les travaux se sont déroulés au Gouvernorat du District de Bamako en présence des 76 délégués venus pour la circonstance. Le District de Bamako comprend 7 arrondissements dont toutes les instances ont été renouvelées sous les regards des superviseurs du bureau national. A l’issue des décomptes, 70 délégués ont voté oui pour Check Mohamed Macki BA contre 2 non et 4 abstentions. Une commission de contrôle et un conseil des sages ont été mis en place à l’issue des travaux. Ceci un est ouf de soulagement pour la communauté musulmane du Ma qui salue cette élection. Pour sa part, Cheick Mohamed Macki BA a promis de ne pas travailler en solo.

Qui est le nouveau Président du HCI du District ?

Discret et presque effacé, Cheick Mohamed Macki Ba est l’un des adeptes les plus réputés de KaramogoAmadoublen (Paix à son âme). Il aura marqué de son empreinte, après le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) et les Grands Erudits qui l’ont précédé dans ce combat, la religion musulmane au Mali ; la portant là où la pensée humaine peut arriver. C’est dire qu’il a réussi, avec son engagement et sa détermination à reconvertir toute une contrée dans le Cercle de Kati-où avec l’aide de certains partenaires, le désormais Chevalier de l’Ordre National du Mali a pu faire construire des Mosquées et des écoles coraniques. Œuvre qu’il continue de perpétuer depuis les années 80.

«Si la religion musulmane était une longueur, Mohamed Macki Ba en serait le mètre». Comme pour dire que sa vie n’est consacrée qu’à la promotion de l’Islam au Mali.

Celui qui était prédestiné au maraboutage, va faire de l’option du développement communautaire et la promotion de l’Islam son combatquotidien. Membre de plusieurs regroupements spirituels musulmans, il est président de l’Association Malienne pour la Concorde, l’Education et la Culture Islamique (AMCECI), de l’Union des Jeunes Musulmans du Mali (UJMMA) forte de plus de 300 associations et dont les combats pour la libération des Régions du Nord et la préservation de l’Islam authentique au Mali ne sont un secret pour personne. C’est encore lui (Maki Ba) qui est l’initiateur et l’artisan de la dernière tournée des organisations de la société civile malienne en Europe pour aider les autorités à sortir le pays du gouffre. Mission dirigée à l’occasion par Ousmane Chérif Madani Haïdara.

Rappelons que Cheick Mohamed Macki Ba entame ainsi son 3ème mandat en qualité de Président dans le bureau régional du HCI du District. Une consécration bien méritée. Il dirige désormais un bureau de 37 membres en qualité de Président pour les 5 prochaines années. Selon les organisateurs, c’est le consensus qui a prévalu. Pour ainsi dire, c’est la récompense du mérite et de l’abnégation.

