Migration irrégulière : L’Eveil Migrant lance un concours de Rap pour sensibiliser les jeunes

Lancé, en début de semaine, à Bamako le concours Eveil Migrant initié par l’Alliance Emergence Afrique, vise à informer et sensibiliser sur les risques et dangers de la migration irrégulière en procédant à la promotion de la libre circulation dans l’espace CEDEAO.

Cette initiative de l’Eveil Migrant bénéficie d’un soutien financé par l’Union Européenne via le fonds fiduciaire d’urgence. Et à travers ce financement, les organisateurs veulent faire du genre musicale ‘’ le rap’’ très prisé par les jeunes pour sensibiliser le maximum parmi eux sur les enjeux et les perspectives de la migration dans l’espace CEDEAO.

Ce projet placé sur le thème « Sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et la promotion de la libre circulation dans l’espace CEDEAO », va permettre d’encadrer et de sensibiliser les jeunes à travers la musique, d’atténuer les effets négatifs de la migration et de promouvoir la libre circulation dans l’espace de l’Afrique de l’Ouest. Les candidats pour ce concours vont passer des messages positifs lors d’une compétition qui opposera les rappeurs de la commune 5 du district de Bamako sur la scène. Trois membres du jury feront des critiques sur les appréciations du vote du public via les réseaux sociaux. Ouverte depuis le 22 juin dernier, sur les 25 candidats retenus à l’issue de la présélection, seuls 10 seront retenus pour la finale. Ensuite les trois premiers de cette finale seront primés grâce à leur production de clips et des sons d’une valeur de 1.000.000 FCFA chacun.

Pour la directrice de ce projet, Madame Kadidia Konaté, de plus en plus de jeunes sont tentés par l’aventure à cause des difficultés économiques. « Les jeunes partent en aventure à la recherche d’un avenir meilleur qu’ils n’arrivent plus à concrétiser chez eux. L’espace de la CEDEAO auquel le Mali appartient est un lieu de prédilection des migrants maliens. Rien qu’en Côte d’ivoire, nous avons plus de 5 millions de maliens qui y résident », a-t-elle indiqué. Poursuivant qu’en réunissant les jeunes autour d’un concours de rap basé sur les thématiques de la migration, l’Éveil Migrant touchera des milliers de jeunes.

C’est ainsi qu’elle a réitéré l’engagement de l’Eveil Migrant à soutenir activement le ministère des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine, la coopération espagnole pour le développement et l’Union européenne dans la mise en œuvre de stratégies et d’actions qu’ils jugeront nécessaires et qui contribueront à atténuer la migration irrégulière. Il faut rappeler que les autorités communales et les notabilités de la commune V ont adhéré à ce projet en formulant des vœux pour qu’il réussisse ;

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :