Les responsables du projet ‘’ de sensibilisation et d’information sur les dangers et les risques liés à la migration irrégulière, et la promotion de la libre circulation dans l’espace CEDEAO’’ ont initié une journée contre le fléau de la migration clandestine à l’intention des élus et les notabilités de la commune I. Pour que ces derniers servent de relais auprès des jeunes qui sont tenté par la migration irrégulière à y renoncer et à prôner une migration régulière.

-Maliweb.net- Lors de cette journée, le conseiller du maire de la commune I, Moussa Seyé , en invoquant les causes de la migration clandestine, a indiqué qu’elles sont engendrées par le manque de travail pour les jeunes, la pauvreté, les conflits et la multiplicité des charges familiales. Il a aussitôt exhorté les participants aux journées d’informations et de sensibilisations contre la migration irrégulière à prôner une conduite relative à l’organisation de la migration vers l’Europe. Ce, en permettant aux éventuels candidats à renoncer à la migration irrégulière afin de sauver de nombreuses vies des migrants subsahariens qu’elles mettent permanement en péril sur le désert et la mer.

Dans ce registre, le coordinateur dudit projet a sollicité le soutien de la municipalité pour contrer le phénomène de la migration irrégulière qui, selon lui, prenne ses sources dans les pays pauvres et en conflits dont le Mali ne fait pas exception. A l’en croire, environ 39 mille migrants clandestins ont péri de 2013 à 2018 sur la mer méditerranée en tentant de partir en Europe. A cela s’ajoute des chiffres inconnus des nombreux migrants subsahariens décimés dans désert à cause du soleil, le manque d’eau et trafic d’être humain. Déplorant cette tragédie sur la mer et le désert, le coordinateur du projet a profité de cette journée de sensibilisation et d’information pour exhorter les élus et les notabilités de la commune I à servir de relais pour expliquer les dangers de la migration irrégulière à la jeunesse.

