Inauguration du nouveau Siège de l’INPS à l’ACI2000 : Discours de madame le ministre de la Santé et du Développement, le médecin Colonel Assa Badiallo Touré

Mesdames, Messieurs les administrateurs de l’INPS ;

Monsieur le Directeur général de l’INPS ;

Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune IV ;

Distingués invités ;

Mesdames, Messieurs ;

En vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé,

Permettez-moi, avant tout propos, de rendre grâce au Tout Puissant Allah SWT qui nous a permis d’être ensemble ce matin. Je voudrais aussi lui demander de toujours nous assister et de guider nos pas dans toutes nos actions en cette période cruciale où notre pays fait face à des défis d’ordre sécuritaire, politique, économique et social. Qu’Il en soit loué et qu’Il continue de nous gratifier de sa miséricorde et de sa bonté infinie. Amen !

C’est pour moi un réel plaisir de présider, cet après-midi, la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) sis à ACI 2000.

Cette cérémonie nous offre l’occasion de rappeler que le Gouvernement du Mali, sous le leadership éclairé de son Excellence le Général d’armée Assimi GOITA, Président de la transition, Chef de l’Etat, est engagé dans une dynamique de modernisation du patrimoine immobilier de l’Etat pour le bien-être des populations maliennes.

La construction de ce nouveau siège de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) s’inscrit parfaitement dans cette vision. C’est pourquoi j’ai accepté volontiers de présider la cérémonie de son inauguration.

Mesdames, Messieurs,

Offrir de bonnes conditions de travail aux employés est une exigence, non seulement légale, mais également morale. C’est aussi un indicateur du respect et de la considération que les dirigeants d’une organisation accordent à leurs travailleurs. Aussi, les bonnes conditions de travail sont le gage de la régularité et de l’assiduité au travail qui sont des facteurs d’amélioration de la productivité des travailleurs au sein d’une entreprise ou d’un service.

Les choix technologiques dans la réalisation de ces bâtiments, énumérés tout à l’heure par Monsieur le Président du Conseil d’administration de l’INPS, témoignent de l’engagement de la Direction générale de l’INPS à minimiser son empreinte écologique, à travers un modèle de développement responsable et durable. Ce qui cadre parfaitement avec les objectifs stratégiques du ministère en charge de l’environnement de notre pays.

En outre, ce nouvel édifice, financé entièrement par l’INPS sur fonds propres à hauteur de 10 Milliards 809 Millions 280 Mille 230 FCFA, se distingue par son architecture, traditionnelle et coloniale tout en restant moderne dans le style et est en harmonie avec son environnement. Il s’agit d’une œuvre remarquable de l’AGENCE URBADEX qui était chargée des études architecturales et du suivi des travaux, réalisés grâce à l’expertise et au savoir-faire de l’Entreprise COMATEX-IBAT. Grand merci pour la qualité du travail.

C’est aussi le lieu pour moi d’adresser mes sincères remerciements aux différents bureaux d’ingénieurs conseils ou de géomètres-experts qui ont accompagné la réalisation de cette belle œuvre. Il s’agit de :

LABOGEC, chargé des Etudes du sol de la parcelle à bâtir ;

BICATEX, chargé du Suivi Technique ;

ALPAGES, chargé du Contrôle Technique ;

OFETOC, chargé des plans d’exécution par l’entreprise COMATEX-IBAT ;

BRID, accompagnant l’Agence URBADEX

CET-APAVE, accompagnant l’Entreprise NIARE-FROID

Alors, au regard de tout ce qui précède, vous conviendrez avec moi que la construction de ce nouveau siège de l’INPS constitue bien un investissement rentable au triple plan économique, financier et écologique. Ce qui explique notre satisfaction et notre enthousiasme de cet après-midi.

Mesdames, Messieurs,

L’INPS, en tant qu’organisme de prévoyance sociale, est un outil important de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale de notre pays. Cela a été démontré à travers les statistiques, non exhaustives, fournies par Monsieur le Président du Conseil d’administration de l’INPS dans son allocution.

Je voudrais, Monsieur le Président du Conseil d’administration, à travers vous, adresser mes félicitations et mes encouragements aux membres du Conseil d’administration, à la Direction générale et surtout à l’ensemble du personnel de l’INPS pour les résultats fort appréciables en termes de recettes et de services rendus aux usagers.

Je fonde l’espoir que cette dynamique de bons résultats sera, au moins, maintenue, sinon améliorée pour le bonheur des assurés.

Aussi Monsieur le PCA, j’ai pris bonne note des défis que vous avez bien voulu partager avec nous. Je vous promets que département les examinera avec la plus grande attention et des réponses appropriées, conformément aux trois principes qui guident désormais l’action gouvernementale de notre pays, leur seront apportées.

Pour rappel, ce triptyque principe constitutionnel est : le respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques du Mali et des intérêts du peuple malien.

Mesdames, Messieurs,

L’ambition du Gouvernement est d’élargir la couverture sociale à l’ensemble de la population malienne. Cette couverture offre aux assurés et à leur famille l’accès aux soins de santé et une protection contre la perte ou la diminution de revenu. C’est dans ce cadre que l’Etat a fait adopter la loi portant institution du régime d’assurance maladie universelle (RAMU) et s’emploie, par tous les moyens, à son opérationnalisation.

Notre pays est un modèle en matière de protection de ses populations contre les risques sociaux suivant la Convention N° 102 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) datant de 1952. Je suis heureuse de vous annoncer que sur les neuf (09) risques sociaux de l’OIT, le Mali couvre déjà huit (08), à savoir : la maladie, le décès, la maternité, l’invalidité, la vieillesse, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les charges familiales. Seul le risque chômage n’est pas encore couvert par notre pays.

Certes, nonobstant quelques difficultés dans leur mise en œuvre, ce tableau traduit, à suffisance, la volonté et l’engagement de l’Etat à mieux protéger la population malienne contre les risques inhérents à la vie.

C’est pourquoi, j’exhorte les différents organismes de prévoyance sociale de notre pays à développer un véritable partenariat dynamique pour le bonheur des populations maliennes.

Chers travailleurs de l’INPS,

A présent, je m’adresse particulièrement à vous.

Ce nouvel édifice, mis à votre disposition, est bien plus qu’un espace de travail. Il a été conçu pour être un espace moderne, ergonomique, stimulant, convivial, destiné à améliorer votre bien-être au travail et, par conséquent, votre productivité et la qualité des services rendus aux usagers qui constitue essentiellement votre raison d’être.

Je vous exhorte à prendre soin de ce joyau et à en faire un symbole de fierté dans le microcosme de la sécurité sociale.

Je vous rappelle que l’INPS, dans l’accomplissement de ses missions, joue un rôle important dans la mise en œuvre de la politique nationale du pays en matière de protection sociale.

C’est pourquoi les plus hautes autorités du pays fondent beaucoup d’espoir sur votre capacité de résilience à pouvoir contribuer substantiellement à la justice sociale et conséquemment à la construction de la paix sociale grâce au grand rôle que joue votre Institut dans le développement économique et social du pays à travers la redistribution des richesses sous forme de droits sociaux à ses assurés et ayants droit.

Pour ce faire, je vous exhorte et vous engage à vous investir individuellement et collectivement, de façon collaborative, au service de vos assurés en leur offrant des prestations de bonne qualité. Ce faisant, vous aurez accompli votre part de responsabilité dans la dynamique de quête de plus de justice sociale par les autorités de la transition. Vous en avez les moyens et je vous y engage fermement.

Mesdames, Messieurs,

Distingués invités,

Avant de terminer mes propos, je voudrais, en ce mois béni de Ramadan, implorer Allah le Tout Puissant, le Miséricordieux, le Clément afin qu’il puisse nous procurer les moyens, la santé et nous faciliter l’accomplissement du jeûne. Qu’Il agrée nos prières et nos actes de dévotion durant ce mois de pénitence. Amen !

J’invite également chacune et chacun à invoquer la clémence du Tout Puissant afin que la sécurité puisse régner sur l’ensemble du territoire de notre pays.

Sur ce, je déclare inauguré le nouveau siège de l’Institut National de Prévoyance sociale.

Je vous remercie.

