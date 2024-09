INPS: Le DG Ousmane Karim Coulibaly en visite inopinée

Afin de s’imprégner des conditions de travail des agents, de remobiliser, de donner des conseils et de rappeler les objectifs dans un esprit de solidarité et de travail d’équipe, le Directeur Général de l’Institut National de Prévoyance Sociale a effectué une visite inopinée dans certaines directions centrales et services rattachés de l’INPS, notamment ceux logés à l’immeuble communément appelé DRCCE. C’était le vendredi 30 août 2024.

Arrivé sur les lieux aux environs de 8h30, M. Ousmane Karim Coulibaly a parcouru porte par porte, étage par étage et bureau par bureau les différentes directions centrales et services rattachés. Partout où il est passé, le D.G a recensé et enregistré les difficultés. Il a ainsi invité les agents à bien travailler pour renforcer la visibilité de l’INPS auprès de tous les Maliens.

Rappelant que la jeunesse est synonyme de fraîcheur, l’hôte de marque a encouragé les agents à faire des suggestions et à insuffler une nouvelle dynamique à l’Institut. Cette visite a également été l’occasion pour le DG Coulibaly, d’échanger directement avec ses agents et de leur témoigner le soutien de la Direction générale dans l’atteinte des objectifs assignés.

Naby

Avec SRP-INPS

