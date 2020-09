Issa Kaou N’Djim en colère : « L’idée M5-RFP est morte de sa belle mort… »

Dans le cadre de la concertation nationale en cours au Mali pour réussir la transition au Mali, le CNSP a décerné des invitations à toutes les forces vives de la nation. Choqué du nombre largement inférieur de représentants de la CMAS parmi le M5-RFP, le porte-parole de l’Imam Mahmoud Dicko, Issa Kaou N’Djim n’a pas manqué de dire que le M5-RFP n’existe plus. Il a indiqué que le grand regroupement qui a déclenché la contestation contre l’ancien régime est mort de sa belle mort.

Selon Issa Kaou N’Djim, les leaders qui composaient le comité stratégique du mouvement du 5 juin-rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), ont d’autres organisations ou partis politiques et les ont rejoints pour la plupart d’entre eux.

Selon lui, les syndicalistes ont retiré leur carte au nom de leur syndicat pour pouvoir participer à la concertation.

Ce qui a le plus choqué le numéro 10 du mouvement M5-RFP, ce sont les leaders de parti politique qui bien qu’ayant leur propre parti continuent de parler au nom du M5-RFP.

Une action qui a, selon lui, impacté au nombre de représentation de la CMAS à ces travaux de la concertation nationale en cours.

Sur une quarantaine de cartes d’invitation adressée à l’ensemble du M5-RFP, la CMAS de Mahmoud Dicko n’en a reçu que deux (2), alors que d’autres composants comme le parti URD, CNID, MPR etc. pouvaient avoir des invitations à travers leurs propres organisations.

Issa Kaou N’Djim trouve injuste que la CMAS soit représentée uniquement par deux personnes. Pis il a dénoncé le fait que le M5 n’ait eu qu’une vingtaine de cartes alors que la CMAS a elle aussi des jeunes en son sein.

Une occasion pour lui de dire que le mouvement M5-RFP n’appartient pas à une personne particulière, mais au peuple tout entier : « le M5-RFP n’appartient pas aux anciennes portes-parole de Ibrahim Boubacar Keita », a-t-il indiqué pour tacler un de ses anciens compagnons de lutte qui a un parti politique.

Issa Kaou N’Djim que ce dernier veut s’approprier du M5-RFP. C’est pourquoi manqué de faire savoir que sous-représenter la CMAS est une manigance politicienne en vue d’atteindre d’autres objectifs alors que seul c’est tout à fait impossible : « la population ne veut plus de ces leaders de 1991 », a-t-il laissé entendre sans aucune ambigüité et d’ajouter que le M5 est mort et n’a pas plus sa raison d’exister.

Des propos qui ont beaucoup choqué la jeunesse du M5-RFP qui a voulu même corriger leur ancien meneur de jeu.

Issa Djiguiba

