Jeunesse du G5 Sahel : Bamako accueille les activités de validation de la stratégie intégrée

Après l’atelier technique de Ouagadougou en Avril 2019, la Stratégie intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel (SIJ) est de nouveau sur la table. A Bamako, les experts valideront le rapport final du document présenté par le consultant. Les travaux ont été lancés, ce lundi 26 juillet, à l’hôtel Salam, sous la présidence du secrétaire général du ministère malien de la Jeunesse.

– maliweb.net -Une population de 74 millions d’habitants dont 65% ont moins de 24 ans. L’espace G5 Sahel renferme la population la plus jeune du continent africain. « Un atout démographique », a indiqué le président de la coordination des conseils nationaux de la jeunesse du G5 Sahel Abakar Dangaya, que veulent exploiter les Chefs d’Etat des pays membres de cet espace sahélien. Pendant que le Sahel fait face à des défis sécuritaires, a souligné Abakar Dangaya, sa jeunesse est confrontée au manque d’emploi et à des opportunités d’insertion socio-économique.

L’étude diagnostique menée dans chaque pays membre a permis de « poser l’urgence de répondre à la problématique de la jeunesse dans une conjoncture de Covid-19 », a affirmé Mahamadou Samaké, représentant le secrétaire exécutif du G5 Sahel à la cérémonie d’ouverture de l’atelier de Bamako. « La SIJ ne se substitue pas aux politiques et stratégies de pays membres », a expliqué Mahamadou Samaké. Elle est, ajoute-t-il, un cadre de référence pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques et stratégies.

La Stratégie intégrée de la Jeunesse du G5 Sahel s’articule autour de cinq axes prioritaires, à savoir : la promotion de l’autonomisation et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes ; la promotion de la culture de la paix, des droits humains, et de la citoyenneté. La SIJ est assortie d’un Plan d’action 2022- 2026 avec 74 actions déclinées en 10 programmes. Par la validation des documents, le secrétaire général du ministère malien de la Jeunesse Amadou Diarra Yalcoué a espéré voir à l’avenir une « jeunesse modèle dans l’espace communautaire et non une jeunesse à la mode ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

