Le Comité Croix-Rouge malienne du District de Bamako a célébré le samedi 22 mai, la Journée internationale du mouvement Croix-Rouge sous le thème : « Soyons aimables, croyons au pouvoir de la gentillesse ». L’activité présidée par le gouverneur du District de Bamako, avait pour objectif de renforcer les connaissances sur la Croix-Rouge et ses actions, afin de pouvoir faire face aux nombreux défis que le Mali traverse.

La Journée internationale du mouvement Croix-Rouge est célébrée le 8 mai de chaque année, pour rendre hommage et reconnaître les mérites des volontaires de la Croix-Rouge. Cette journée donne l’occasion aux acteurs d’informer et de sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur les principes et valeurs humanitaires du mouvement Croix-Rouge et sa mission fondamentale d’assistance aux populations vulnérables.

La mission de la Croix-Rouge est toujours accomplie avec les autorités administratives, les collectivités territoriales, les légitimités traditionnelles et religieuses de Bamako avec les services techniques de l’État.

Selon le président du comité Croix-Rouge malienne du District de Bamako, Aliou Konaté, il s’agit de renforcer les connaissances sur le mouvement international de la Croix-Rouge et ses actions, car dit-il, « le défi humanitaire à travers le Mali interpelle tous ». Depuis 2012, la Croix-Rouge assiste à un vaste phénomène de déplacement des populations vers Bamako à cause de l’insécurité surtout dans les régions du nord et du centre. Il y a encore la pandémie de Covid-19 et ses conséquences et l’insécurité alimentaire qui s’installe.

A Bamako comme dans les régions, les volontaires de la Croix-Rouge malienne contribuent au rétablissement des liens de famille, à l’assistance et le soutien aux familles déplacées internes, à l’amélioration de l’habitat et des abris, à l’amélioration des conditions de vie des migrants. Au-delà de l’assistance, la Croix-Rouge malienne, dans son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, fait aujourd’hui le développement à travers des projets et programmes d’assistance humanitaires et de résilience. A en croire le Président Konaté, le district de Bamako bénéficie de 8 projets.

« S’agissant des volontaires Croix-Rouge, Bamako compte à ce jour 1 000 hommes et femmes environ. Ils sont de tout âge et de toute catégorie sociale, sans aucune discrimination », a précisé le coordinateur. Toutefois, il rappelle que le Comité Croix-Rouge de Bamako n’a toujours pas réussi la construction de son siège en Commune II du District de Bamako. Il a sollicité l’accompagnement des actions de la Croix-Rouge à Bamako pour pouvoir faire face aux défis humanitaires de l’heure qui touchent certaines franges de la population.

Étaient présents à cette cérémonie, la coordination des chefs de quartier du District de Bamako, le représentant du Recotrade, la marraine de la présente édition, etc. Ces derniers ont tour à tour rendu un vibrant hommage aux énormes tâches accomplies par la Croix-Rouge dans le monde et dans notre pays en particulier.

Ibrahima Ndiaye

