Journée internationale de la famille : Une occasion de célébrer les familles

A l’instar de la communauté internationale, le Mali a célébré, le mercredi 15 mai 2024, la 30 ème édition de la Journée internationale de la famille placée sous le thème : « familles et action climatique ». Première composante de toute société, la famille a une importance capitale dans toute vie et relations humaines. Au Mali, elle a un aspect sacré.

Au Mali, on a pour habitude d’entendre que « la famille est la première école de la vie ». Cette affirmation démontre l’importance de la famille dans la vie d’une personne. Dans le contexte malien, c’est d’ailleurs le centre des relations les plus intimes. Pour être plus précis, au Mali, la famille est le lieu où se déroulent les événements les plus importants que l’on imagine ou vit dans la vie. Ces événements comprennent entre autres la naissance, le mariage, le décès et l’initiation d’un enfant dans la vie sociale. Pour célébrer ce segment incontournable de la société, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 15 mai de chaque année «Journée internationale de la famille». Le but de cette journée est de sensibiliser les citoyens du monde entier aux enjeux liés à la famille et d’élargir les connaissances sur les enjeux sociaux, économiques et démographiques qui touchent cette entité.

Pour l’édition 2024 le thème retenu est : «familles et action climatique». Un thème qui reflète les réalités actuelles du monde. Selon l’ONU, ce thème met en exergue l’apport des familles dans la lutte contre le changement climatique qui reste à ces jours un problème mondiale.

Pour Aliou Sangaré, chef de famille, la famille est l’identité de chaque individu. Pour lui, il n’y a rien de plus important que la famille. «La famille est sacrée. C’est ce que mes parents m’ont toujours répété» dit-il. Comme M. Sangaré, dans notre société, ils sont nombreux à accorder une importance particulière aux liens familiaux.

Si commémorer la journée internationale de la famille au Mali et dans le monde est une manière de célébrer les familles du monde entier, mettre en relief l’importance des liens familiaux, promouvoir le soutien mutuel et renforcer les relations familiales. Il convient de rappeler que cette journée n’est pas connue par la majorité des Maliens.

Siguéta Salimata Dembélé

Stagiaire

