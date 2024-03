Journée internationale de la femme : Comment autonomiser les femmes rurales de la commune du Mande en défis et opportunités

Tel était le but de la causerie débat organisé par l’Association DES VOIX POUR LE MALI en collaboration avec l’Ambassade du Canada au Mali envers les femmes de la commune rurale de Mandé, ce samedi 16 mars 2024 à la mairie de la dite commune . La causerie débat a enregistré la présence du nouvel ambassadeur du Canada au Mali et de nombreuses femmes leaders du cercle de Kati et celle de l’association féminine des handicapées moteurs.

Le 8 mars , journée internationale de la Femme est une occasion de faire le point sur les réalisations en matière de droits des femmes et des filles, d’identifier les obstacles et dégager des pistes pour obtenir encore plus de résultats. Pour l’année 2024, le thème international de la journée internationale des femmes est: « Investir en faveur des femmes accélérer le rythme ». Ce thème prouve à suffisance l’intérêt que la communauté internationale accorde aux droits des femmes de façon générale. Cette thématique invite chacun et chacune de nous à redoubler d’efforts en faveur des droits de la femme. Au niveau national le Mali a retenu le thème: « Représentativité des femmes à la vie publique et politique défis, enjeux et perspectives ». Nous savons que malgré les efforts des organisations de la société civile, les partenaires du Mali et les autorités maliennes, les femmes maliennes sont très faiblement représentées au sein des instances de prise de décision et des organes électifs, quand bien même qu’une loi sur les quotas a été adoptée depuis 2015 qui fixe un minimum de 30% pour l’un ou l’autre sexe dans les nominations et postes électifs, Il est important que les femmes s’intéressent à la chose politique et publique. Elles doivent être impliquées dans les instances de décision politique et publique. Tous vous le savez encore autant que nous, que malgré l’adoption de la loi de la Politique nationale genre, depuis 2010 au Mali, la situation des droits des femmes n’est pas reluisante car les inégalités liées au genre perdurent dans presque tous les secteurs de la vie.

C’est pourquoi , le Coordinateur National de l’association Des Voix pour le Mali M Kassoum Boureima Bagayoko dont son association qui est dans la promotion de la paix, la sécurité et la bonne gouvernance afin d’œuvrer de façon plus large pour un Mali Prospère et pacifique, a décidé d’organisé cette causerie débat différé dans le cadre de la célébration de la journée internationale de femme avec les braves femmes de la commune rurale de Mandé de leur permettre de s’autonomiser donc la plus part sont des analphabètes.

Confirmera t’elle la Présidente des femmes de la CAFO de Ouenzindougou Mme Doumbia que la plupart des activités phares des femmes de Mande sont le maraichage, l’élevage et l’agriculture . Car elles sont engagées et déterminées dans le développement de leur commune. Ajout ‘elle qu’elles sont confrontées aux problèmes de transformations de leurs produits pour la commercialisation. Et qu’avec cette causerie-débat elles pourront s’enquérir des connaissances qui leur permettra de s’autonomiser davantage.

Pour le nouvel ambassadeur du Canada au Mali SEM Nicolas Simard a rappelé par ailleurs, son pays dispose d’une Politique d’aide internationale féministe (PAIF) adopté en 2017. Cette Politique vise à contribuer aux efforts déployés à l’échelle internationale pour éliminer la pauvreté dans le monde et consolider la paix. À travers la PAlF, le Canada s’engage à ce qu’au moins 95 % des initiatives de l’aide au développement international du Canada ciblent ou intègre l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des femmes et des filles. C’est pour cela que la trentaine de projets que financent le Canada au Mali sur l’égalité des genres tel qu’accompagner l’ Association DES VOIX POUR LE MALI dans l’organisation de cette causerie débat. Car selon lui les différentes initiatives du Canada démontre, une fois de plus, leur engagement pour le respect des droits de la femme partout où ils interviennent. Concluant ses propos en disant ceci : « Lorsque les femmes participent à l’économie, la croissance économique est plus forte. Quand les femmes sont incluses dans la gouvernance, les États sont plus stables. Lorsque les femmes participent à la sécurité collective, nous sommes tous plus en sécurité. Et, quand les femmes sont incluses dans les processus de paix, la paix est plus durable ». Tout cela pour dire à quel point le Canada est engagé aux côtés des femmes du Mali et d’ailleurs.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :