Journée «octobre rose» de l’amicale des femmes d’Orange-Mali : Dix ans de mobilisation et de sensibilisation !

A l’occasion du Mois de la solidarité, l’Amicale des femmes d’Orange-Mali a organisé sa journée de campagne “Octobre rose”. C’était le samedi 21 octobre 2023, au Palais des sports de Bamako. Le thème de cette édition s’intitulait : “Ensemble, mobilisons-nous pour le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus”.

ette journée rentrait dans le cadre du programme d’activités de l’Amicale des femmes d’Orange-Mali, dénommé Weekend 70. Le thème de cette année était : “Ensemble, mobilisons-nous pour le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus”. Selon Pr. Ibrahima Tékété, gynécologue-obstétricien, il s’agit de toucher le maximum de d’individus, hommes et femmes ensemble, pour sensibiliser sur la question essentielle du cancer du col de l’utérus du sein parce que ce sont des maladies qui font des ravages dans notre pays, tant par le nombre de nouveaux cas et surtout par le nombre de personnes qui en décèdent ou qui sont invalides à cause de ces maladies. “Cela fait six ans que le ministère de la Santé en partenariat avec l’Amicale des femmes d’Orange-Mali et sous le soutien financier de la Fondation Orange anime le programme Weekend 70 de dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein. C’est pour tout simplement magnifier cette belle collaboration que nous avons tenu à organiser ce rassemblement pour pratiquer le sport ensemble, qui est également un moyen de lutte contre le cancer du col de l’utérus et du sein, mais également de donner beaucoup d’informations”, a indiqué le spécialiste.

Pour terminer, il a demandé à l’assistance de profiter de cette occasion pour s’informer et sensibiliser sur les dangers de ces maladies dans la communauté et faire en sorte que le comportement sain soit la règle à travers la prévention, donc le dépistage du cancer du col de l’utérus et du sein.

Cette journée sportive et culturelle a été émaillée par une sensibilisation de la population en général et les femmes en particulier. Pour la circonstance, les différentes associations sportives et féminines, les prestataires de la santé se sont joints au personnel d’Orange-Mali pour faire deux tours en marche du Palais de sport de Bamako. “En effet, durant tout le mois d’octobre, nous mettons un accent particulier sur la sensibilisation en faveur du dépistage du cancer du sein. Cette maladie est un fléau. C’est un fléau surtout quand elle n’est pas détectée tôt”, a déclaré Mme Diop Bintou Koné, marraine de la campagne Octobre rose de l’Amicale. A l’entendre, selon une étude publiée en 2021 par le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein est désormais classé cancer le plus fréquent au monde. Toujours selon l’OMS, une femme sur 8 développera le cancer du sein au cours de sa vie. A ses dires, les chiffres sont alarmants. “Heureusement que le dépistage de la maladie à un stade précoce présente un taux de survie de 90 %. La détection précoce du cancer du sein permet à 99 femmes sur 100 d’être en vie 5 ans après le diagnostic”, a souligné la marraine.

Madina Oumar Diallo, la présidente de l’Amicale a exprimé sa satisfaction de la tenue de cette journée depuis 10 ans. “Depuis 6 ans, on a initié le programme de Week-end 70 qui est un projet de dépistage du cancer du col de l’utérus et ce programme, devenu national aujourd’hui, est cité même au niveau de l’OMS”. Elle a ajouté que le taux de dépistage en 2015 au Mali était de moins de 15 % et aujourd’hui c’est à 71 %. Pour dire que l’objectif a été atteint. Au cours de cette journée, l’assistance a eu également droit à un sketch sur la vulgarisation et la sensibilisation du sein et col de l’utérus. Il y a eu également un concert duo de Toumani Diabaté et son fils Sidiki.

Un cocktail a mis fin à cette journée de campagne.

