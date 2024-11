Après confirmation de sa condamnation, le Général Yaya Sangaré se pourvoit en ultime ressort

Le richissime Général de police en retraite est maintenu en détention. Tel en a décidé la Cour d’appel, qui se prononçait, il y a une semaine jour pour jour, sur l’appel interjeté contre sa condamnation à un (1) an d’emprisonnement ferme en Commune V pour outrage à magistrats. Les regrets, supplications et remords exprimés par Yaya Sangaré, lors de sa dernière comparution, n’auront donc pas attendri le collège des juges présidé par le magistrat Badiougou Fofana, à en juger par la confirmation du verdict de première instance. L’illustre détenu n’a guère renoncé au combat de son élargissement. Il nous revient, de bonnes sources qu’il s’est aussitôt pourvu en dernier ressort devant la Cour suprême à laquelle il reviendra d’examiner la teneur de son plaidoyer coupable et son éligibilité à la clémence. Yaya Sangaré est poursuivi par deux magistrats dont le sulfureux procureur de la Commune IV, qu’il avait dénoncés auprès de leur hiérarchie administrative pour extorsion dans le cadre d’une transaction de remboursement passé par les mains du tribunal en question. Tandis que les magistrats se plaignent d’une dénonciation outrageuse, l’illustre détenu, tout en admettant sa faute, ne renonce pas à réclamer la restitution des titres de propriété pour lesquels plus de 100 millions de nos francs ont été remboursés à un acheteur via lesdits magistrats.

La Rédaction

