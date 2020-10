Jugement de l’affaire CNPM ce vendredi au tribunal de la commune IV : « Nous avons confiance à la justice du Mali », dixit le camp Mamadou Sinsy Coulibalya

Hier, jeudi 15 octobre 2020, les avocats et les membres du bureau du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) de Mamadou Sinsy Coulibaly étaient face à la presse à Bamako pour donner des détails sur la situation conflictuelle au CNPM, ou du moins, pour donner des informations sur la procédure judiciaire en cours au tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako entre le camp de Mamadu Sinsy Coulibaly et celui de Diadié dit Amadou Sankaré. Au cours de cette conférence de presse, les avocats de Mamadou Sinsy Coulibaly ont fait savoir qu’ils ont « saisi le tribunal de la commune IV aux fins de rétracter l’ordonnance gracieuse » qu’il avait rendue au profit de Diadié dit Amadou Sankaré. Selon les avocats de Mamadou Sinsy Coulibaly, l’audience est prévue pour ce vendredi 16 octobre 2020 au tribunal de la commune IV de Bamako à 15 heures. « Nous restons sereins et nous avons entièrement confiance à la justice du Mali », indiquent les avocats de Sinsy.

Cette conférence de presse était animée par Mme Berthé Minian Bengaly, Boubacar H. Diallo, Sidi Dagnoko, tous membres du bureau du CNPM de Mamadou Sinsy Coulibaly. Parmi les conférenciers, figuraient deux avocats. Il s’agit de Me Sékou Oumar Barry et de Me Mamadou Sylla qui défendent les intérêts de la liste de Mamadou Sinsy Coulibaly. « Le lundi 12 octobre c’est avec une grande surprise que nous constatons que l’accès des locaux du patronat est interdit par les forces de l’ordre à tout le personnel de l’administration et des membres du bureaux suite à une décision de justice relayée sur les médias et les réseaux sociaux sans qu’aucune notification ne soit faite à cet effet. Après recherche, nos avocats ont retrouvé au greffe au tribunal de la commune 4 une ordonnance gracieuse signée par le Président de ce tribunal autorisant l’occupation des locaux du Patronat par les membres de la liste Amadou Diadié Sankaré en l’absence de tout débat contradictoire, un principe sacro-saint de la justice », soulignent les membres du bureau de Mamadou S. Coulibaly. Selon eux, les avocats ont engagé les recours nécessaires auprès des juridictions compétentes. « Vu qu’aucune notification n’a été faite de cette décision, vu qu’il s’agit que d’une ordonnance gracieuse et non d’un jugement sur le fond. Nous informons l’opinion nationale et internationale que le bureau élu du CNPM sur la base de l’Assemblée Générale du 8 octobre avec à sa tête Mamadou Sinsy Coulibaly est le seul bureau valable du CNPM. Par conséquent, le Bureau continuera ses activités dans le cadre des textes du CNPM et de l’Etat de droit du Mali », précise le camp de Mamadou Sinsy Coulibaly. Prenant la parole, Me Sékou Oumar Barry confirme qu’une ordonnance gracieuse a été rendue par le président du tribunal de première instance du tribunal de la commune IV de Bamako. « Nos clients n’ont jamais reçu notification de cette ordonnance alors que la loi les autorise. Nous avons déjà saisi le tribunal de la commune IV le mardi 13 septembre 2020. A 8 heures déjà, notre recours était déposé, l’audience devrait se tenir le même mardi à 15 heures mais la partie d’en face a pu obtenir le report de l’audience qui est programmée pour demain (vendredi 16 octobre 2020) à 15 heures devant la même juridiction ; chacun de nous viendra avec ses arguments et ses moyens de droit. Nous restons sereins et nous avons entièrement confiance à la justice du Mali. On ne va pas quand même se battre pour le changement et être contre ce changement et nous pensons que la justice est un acteur de ce changement, chacun de nous doit l’accompagner. Nous avons saisi le tribunal le mardi à 8 heures d’un référé d’heure à heure aux fins de rétracter cette ordonnance », a souligné Me Sékou Oumar Barry. Tous les autres intervenants, à savoir Mme Berthé Minian Bengaly, Boubacar H. Diallo ont réclamé justice. « Nous avons confiance à la justice et nous invitons les juges à nous rendre justice », ont-ils dit. Ils ont invité les autorités de la transition à œuvrer pour un vrai changement.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :