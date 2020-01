C’est la Chambre de première instance X de la Cour pénale internationale qui a programmé l’ouverture du procès dans l’affaire C. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud en ce jour 6 décembre 2020. Cette Chambre de première instance X était composée de M. le juge président, de Mme la juge Tomoko Akane et de Mme la juge Kimberly Prost.

– Maliweb.net – En rappel : Le mandat d’arrêt à l’encontre d’Al Hassan a été délivré le 27 mars 2018 et il a été remis à la CPI le 31 mars 2018. L’audience de confirmation des charges a eu lieu du 8 au 17 juillet 2019. Le 30 septembre 2019, la Chambre préliminaire I a rendu une décision confidentielle confirmant les charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité portées à l’encontre de M Al Hassan et a renvoyé l’affaire en procès. La version expurgée de cette décision a été publiée le 13 novembre 2019. Le 18 novembre 2019, la Chambre préliminaire I a rejeté la requête de la Défense aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision de confirmation des charges dans l’affaire Al Hassan.

La Chambre de premier instance X en prenant cette décision de l’ouverture du procès le 14 juillet prochain a pris conscience de ses obligations en vertu du Statut de Rome de veiller à ce que l’accusé soit jugé sans retard injustifié et à ce que le procès soit équitable et rapide, tout en tenant compte du devoir de veiller à ce que l’accusé dispose du temps et des éléments nécessaires pour préparer sa défense , et également des obligations de la Chambre en matière de protection des victimes et des témoins. Et en outre, la Chambre a décidé que la présentation des éléments de preuve de l’Accusation dans cette affaire débutera le 25 août 2020.

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

