Après avoir ouvert la boîte de Pandore, le controversé confrère Abdoul Niang s’est visiblement mis à dos celui qui aura incarné le CSDM depuis sa création. C’est sur sa page, en effet, que l’opinion a appris la sulfureuse affaire d’agrément de la seconde entité associative de la diaspora. Depuis, les choses sont allées avant de déboucher sur cette décision favorable aux adversaires de Cherif Haidara, lequel n’a de cesse de multiplier les sorties médiatiques pour apporter sa part de vérité. À cheval entre Bamako, Niamey et Conakry, le célèbre compatriote entend en découdre avec l’activiste et nous a d’ailleurs confié qu’Abdoul Niang remet sur la table une affaire des plus sensibles en lui prêtant des affinités avec la Katiba de Macina. Autrement dit, notre interlocuteur n’a pas l’air de tolérer les allégations de conspiration avec une rébellion peuhle. Il estime d’ailleurs être victime d’une cabale dont Abdoul Niang ne serait qu’un instrument et dont il dit ne pas ignorer les dimensions. Décidé donc à laver son honneur, Mohamed Chérif Haidara a ouvert le front judiciaire et entend avoir la tête de celui qu’il aurait fortement appuyé gracieusement, lorsqu’il traversait un désert. Les jours à venir nous situeront sur cette saga judiciaire

