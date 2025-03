La crise des garanties bancaires : La hâte de la justice ?

Le vendredi 7 mars 2025, des cadres d’Ecobank-Mali ont été placés sous mandat de dépôt suite à une audition au Pôle économique et financier de Bamako. Ces cadres rejoignaient en prison des entrepreneurs indiens et des cadres de la société Energie du Mali. Tous sont accusés de faux et usage de faux, blanchiment de capitaux et complicité.

Tout serait partie, selon nos investigations, d’une correspondance de madame Ramatoulaye Kanakomo, datée du 28 octobre 2024. Experte suivi-Evaluation du projet Mini centrale hydro-électrique du Mali, elle a adressé le 28 octobre, une correspondance au directeur général d’Energie du Mali, pour “notifier” son retrait de toutes ses fonctions du projet Mini centrale hydro-électrique du Mali (PDM-Hydro), “pour ne pas être complice de situations frauduleuses initiées par les deux groupements attributaires des contrats dudit projet, le groupement MECAMIDI HPP/PRIL et le groupement AEEPL-NEPL-SUNCITY”.

Dans sa correspondance, madame Kanakomo accuse clairement le groupement d’avoir produit de fausses garanties d’avance de démarrage et de bonne exécution, toutes émises par une fausse banque du nom d’Acumen Bank LTD Londres.

Sur la base de ces faux documents, les deux groupements ont réussi à se faire payer 5 milliards F CFA sur les 13 milliards du marché.

Selon nos sources, sur la base de ce document, EDM a porté plainte et la justice s’est mise en branle.

Comment Ecobank-Mali s’est retrouvé dans le scandale? Selon le Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali (Synabef) Ecobank a juste émis des messages Swift relatifs aux garanties bancaires.

“Le MT799 est un message Swift utilisé dans les transactions bancaires internationales, principalement pour des pré-communications financières entre banques. Il ne représente pas un transfert de fonds mais sert à échanger des informations officielles avant une transaction”, affirme un juriste de banque.

Selon notre interlocuteur, le message Swift informe une banque ou une partie tierce qu’une garantie ou un paiement est en préparation. “Il ne constitue pas une confirmation de fonds bloqués ni un engagement financier. Il est envoyé via le réseau Swift et n’est pas accessible directement par les clients”, poursuit notre interlocuteur pour qui, à ce stade, aucune faute n’est commise par Ecobank.

Swift non compris?

Le Swift pour “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” ou “Société de télécommunications financières interbancaires mondiales” est un réseau de messagerie sécurisé utilisé par les banques et institutions financières du monde entier pour envoyer et recevoir des instructions de paiement international de manière rapide et fiable.

Créé en 1973, Swift est une coopérative basée en Belgique. Il ne réalise pas de transactions lui-même, mais facilite la communication entre banques pour assurer la sécurité et la fluidité des transactions financières. Il est utilisé dans plus de 200 pays et par plus de 11 000 institutions financières.

Lorsqu’une banque envoie de l’argent à une autre banque dans un pays différent, elle ne le fait pas directement. Elle utilise Swift pour envoyer un message standardisé contenant les instructions de paiement.

Le client envoie un ordre de virement à sa banque locale. La banque émettrice envoie un message Swift via le réseau à la banque destinataire. La banque destinataire reçoit l’instruction et crédite le compte du bénéficiaire. Chaque banque est identifiée par un code BIC/Swift, un identifiant unique permettant d’assurer que l’argent arrive à la bonne institution.

Swift utilise un système de messages standardisés pour chaque type de transaction : MT103 pour les virements internationaux pour particuliers ; MT202 pour les virements entre banques ; MT940 pour les relevés de compte bancaire ou encore, ce qui est en cause chez nous, le MT799 qui est un message bancaire pour garantir une transaction (utilisé en finance et commerce international).

En 2022, plusieurs banques russes ont été exclues du réseau Swift en réponse à l’invasion de l’Ukraine, rendant les transactions internationales plus complexes pour ces banques. Certains pays développent leurs propres alternatives : SPFS (Russie) CIPS (Chine) FedNow (Etats-Unis pour les paiements domestiques).

Pour un spécialiste, si les agents d’Ecobank sont arrêtés, on ne peut pas nier qu’ils ont participé à un moment ou un autre à la procédure. Le tout est de savoir si on les détient le temps de comprendre ou si ils vont être accusés de complicité. Pour l’heure, le bras de fer se poursuit. Le syndicat a gelé toutes les garanties pour les structures étatiques et parapubliques. Un bras de fer dont on attend l’issue.

Alexis Kalambry

