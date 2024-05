“La quête d’une justice moderne, efficace, accessible, respectée et respectable, nécessite d’énormes ressources financières, matérielles et humaines de qualité”

Le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué a officiellement reçu, le lundi 20 mai 2024, les rapports 2022 et 2023 des activités des services de son département. L’événement s’est déroulé en présence des chefs des services centraux et assimilés. “Je ne suis donc pas surpris de recevoir de vos mains, les rapports d’activités 2022 et 2023 des services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme. La dynamique que vous avez su impulser, grâce à vos qualités humaines, techniques et professionnelles, ont permis d’engranger tous ces résultats dont nous sommes tous fiers. Par votre vision, votre clairvoyance, votre disponibilité dans un esprit d’équipe et votre sens élevé du devoir et de la responsabilité, vous avez changé qualitativement les habitudes, tracé de nouvelles voies pour l’amélioration de la qualité de la gestion et posé les jalons pour asseoir, définitivement, la culture de la redevabilité et de la réédition de comptes”, précisera le ministre Mamoudou Kassogué.

La cérémonie qui nous réunit, ce matin, qui se veut très modeste, est pour autant un évènement historique, plein de signification, venant rallonger la longue liste des évènements innovants de notre département qui ont inexorablement contribué à l’amélioration de la distribution du service public de la justice, ces trois dernières années et qui sont assez révélateurs des avancées significatives dans la gestion des affaires qui nous sont confiées.

En effet, pour la première fois dans l’histoire de notre département, il est organisé une cérémonie de remise de rapport récapitulant l’ensemble des activités qui ont été menées par les différents services centraux et assimilés au cours de l’année écoulée.

Ce qui me fait dire, à juste titre, que cet évènement, loin d’être anodin, vient donner la confirmation quant à la dynamique de changement qualitatif reposant sur des valeurs de bonne gouvernance, de management responsable et de culture du résultat qui mettent chaque responsable de service face à son devoir de redevabilité et de réédition de comptes dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Comment ne pas rappeler, ici, avec une légitime fierté, quelques-unes de ces mesures innovantes qui ont changé le visage de la justice de notre pays, à savoir le renforcement des mesures de contrôle interne, l’amélioration des méthodes et procédures, l’utilisation rationnelle des ressources publiques, la célérité dans le traitement des dossiers, l’ouverture et la disponibilité, pour être à l’écoute des citoyens, comme en témoigne le numéro vert «Binkani Kunafoni» à la disposition des usagers du service public de la justice, les suites appropriées réservées aux dénonciations des cas de dysfonctionnements ou de manquements liés à des abus constatés, sans discrimination aucune, la mobilité du personnel sur la base d’éléments objectifs en privilégiant la récompense du mérite ainsi que le recrutement crédible des agents de la justice.

A tout cela, il convient d’ajouter les nouvelles mesures quant à l’élaboration et la production, à bonne date, des documents statistiques, des documents budgétaires et financiers, mais aussi des rapports annuels retraçant les activités menées par les différents services centraux et assimilés ainsi que les résultats atteints.

Monsieur le secrétaire général,

Mesdames et Messieurs,

L’amélioration de la qualité de la gouvernance et du management, grâce à toutes ces mesures innovantes, a un effet positif sur l’image de la justice dans ses rapports avec tous et cela, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, au-delà de leur avantage en termes d’organisation qualitative du travail profitable aux responsables des services, ces mesures innovantes ont donné un réel espoir à nos concitoyens quant à la bonne administration et la bonne distribution de la justice dans notre pays qui constituent, indéniablement, des facteurs importants pour la paix et la stabilité sociale sans lesquelles il ne peut y avoir de développement. Elles ont permis d’inverser, positivement, l’opinion du citoyen et de renforcer sa confiance en l’institution judiciaire.

En deuxième lieu, la quête d’une justice moderne, efficace, accessible, respectée et respectable, nécessite d’énormes ressources financières, matérielles et humaines de qualité dont la disponibilité est fortement tributaire des possibilités de l’Etat. A cet égard, l’appui des Partenaires Techniques et Financiers est de nature à compléter les efforts de l’Etat et à faciliter l’amélioration des conditions de travail pour l’atteinte des résultats recherchés.L’amélioration de la qualité de la gouvernance du secteur est, sans nul doute, le levier le plus important pour mettre en confiance les Partenaires Techniques et Financiers et favoriser leur accompagnement pour la mobilisation des ressources nécessaires à la prise en charge des différents volets d’investissement.

Enfin, en dernier lieu, je dirais que notre Département n’a pas le choix que d’engager des mesures appropriées permettant de mettre la justice à la hauteur des missions assignées, des enjeux et des défis contemporains auxquels notre pays fait face dans un contexte de refondation de l’Etat.

Il s’agit de mobiliser toutes les énergies et les capacités du secteur pour mériter la confiance placée en la justice par les plus Hautes Autorités du pays, convaincues du rôle primordial que l’Institution judiciaire doit jouer dans la construction du nouveau Mali, Mali Kura. Aussi, avec les avancées gigantesques que notre département a connues, ces trois dernières années, dans les différents domaines, la qualité des ressources humaines du secteur et l’engagement du personnel, on peut dire, en toute modestie, que les défis sont à portée de main et seront inexorablement relevés.

La nouvelle maison «justice», que nous avons bâtie ensemble, porte, de façon indélébile et pour la postérité, les traces de vos mains, car vous en êtes un des bâtisseurs infatigables auxquels l’Institution Judiciaire doit, éternellement, reconnaissance et gratitude.

Permettez-moi de saisir cette occasion qui m’est offerte, encore une fois de plus, de vous adresser mes chaleureuses et sincères félicitations pour l’immense travail que vous avez abattu depuis votre arrivée à la tête du secrétariat général.

Je n’oublie pas d’associer à ces mots de reconnaissance et de gratitude tous les membres de votre équipe, les proches collaborateurs et les directeurs des services centraux et assimilés.

Je sais qu’avec vos qualités et celles des membres de la dynamique équipe qui vous accompagne, vous continuerez à écrire, encore, de nouvelles pages glorieuses de l’histoire de notre département pour le bonheur de la justice voire de notre nation”.

