Le tourbillon judiciaire enclenché pour assainir la gestion d’EDM

Le dossier judiciaire d’Energie du Mali-SA (EDM-SA) a connu une brusque accélération le 10 janvier 2024. En effet, la Brigade du pôle national économique et financier a placé en garde à vue de nombreux cadres de la société et une inspectrice de la douane pour faux et usage de faux et atteinte aux biens publics.

Les personnes arrêtées sont Koureichi Konaré, Directeur Général sortant de l’EDM-SA ; Mme Aminata Niane, Secrétaire générale chargée du département juridique et du département contrôle des contrats et passation des marchés, complaisance et communication ; M. Mamadou Sidibé chef du département contrôle des contrats et passation des marchés et compliance ; M. Boubacar Diallo, ancien Directeur administratif et financier, actuellement conseiller spécial du DG ; M. Joseph Théra, chef du département juridique ; M. Ousmane Traoré, ancien Directeur de la production et Mme Saran Diakité, Inspectrice des douanes, ancien chef du bureau des produits pétroliers.

Par ailleurs, l’ancien ministre de l’Energie et de l’Eau, M. Lamine Seydou Traoré et le sieur Samba Ben Moussa Diakité (Directeur général adjoint sortant), tous impliqués dans la présente procédure, n’ont pas été entendus car se trouvant présentement à l’étranger. Toutefois, des sources concordantes disent que l’ancien ministre est bel et bien présent à Bamako. Et il a été finalement convoqué le 12 janvier dernier par le Pôle national économique et financier avant d’être placé en garde à vue dans le cadre de l’affaire qui secoue la société Énergie du Mali.

En tout cas, cette accélération du dossier prouve la ferme détermination du ministre de l’Energie et de l’Eaux, Mme Bintou Camara, de sérieusement secouer le cocotier afin d’assainir la gestion d’EDM SA.

M.B

