“Le leitmotiv au ministère de la Justice, est de travailler avec courage et persévérance car la ténacité permet d’atteindre l’excellence”

“C’est un immense honneur pour moi de prendre la parole dans cette majestueuse salle de réunion rénovée du Ministère de la Justice, à l’image de notre justice qui fait peau neuve, en cette heureuse circonstance consacrée à la remise des rapports annuels d’activités 2022 et 2023 des services centraux et assimilés de notre département à Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux.

Cette activité qui vient se greffer à la kyrielle d’innovations au titre du département, donne la mesure de la plénitude des responsabilités de chaque responsable de service et constitue incontestablement un devoir de reddition de compte et institue la culture du résultat tout en réfutant la médiocrité.

Elle vient en outre enrichir le fonds documentaire du département, après notamment le Recueil des procès-verbaux du conseil de cabinet du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme des années 2022 et 2023, la parution régulière des magazines de la Justice dont le quatrième numéro est en cours de publication, le Recueil des circulaires 2016-2023 du Ministère de la Justice. Tous ces outils participent du renforcement de la lisibilité et de la visibilité des actions et permettent de transcrire les actes salvateurs pour qu’ils fassent jurisprudence demain.

Monsieur le Ministre,

Le rapport annuel d’activités de l’année N-1 qui sera, sur vos instructions, désormais exigé de chaque service au premier trimestre de chaque année permet de rendre compte, de faire l’état d’avancement dans l’atteinte des résultats, de donner des explications sur les écarts entre les prévisions et les réalisations ainsi que les actions correctives, s’il y a lieu pour la période subséquente. Il permet à son destinataire de prendre la décision d’agir. Il fait le bilan du travail réalisé sur une période définie.

Un rappel de la nomenclature des rapports annuels d’activités permet d’appréhender leur portée. Le Rapport annuel d’activités 2023 comprend 289 pages contre 190 pages pour le Rapport annuel d’activités 2022. ils comportent tous un sommaire pour faciliter leur exploitation aisée, le Mot du Ministre et constitue l’agrégation des activités des années sous revue, menées par les services centraux et assimilés du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, au nombre de huit (08) à l’époque et désormais portés à dix (10), à savoir : (I) la direction nationale de l’administration de la justice (DNAJ), (II) la direction nationale de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée (DNAPES), (III) la direction nationale des affaires judiciaires et du sceau (DNAJS), (IV) la direction des finances et du matériel (DFM), (V) l’Inspection des services judiciaires (ISJ), (VI) la Cellule de planification et de statistique du secteur de la justice (CPS-SJ), (VII) l’Institut national de formation judiciaire “Maître Demba Diallo” (INFJ), (VIII) le Programme national Intégré de lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée (PNI).

Chaque responsable de service viendra dans un instant vous faire la présentation des activités substantielles menées par sa structure et qui ont contribué à changer positivement le visage de la justice, au cours de la période sous revue.

Il s’y ajoute la présentation au cours de cette cérémonie des missions de la nouvelle direction des droits de l’Homme par son nouveau directeur national, de la nouvelle Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués par son nouveau directeur général, comme pour donner corps à votre affirmation selon laquelle les reformes sont destinées à l’implémentation mais pas au tiroir.

Nos recherches documentaires effectuées au niveau de notre département et les divers témoignages recueillis sur de longues années ne nous ont pas permis de retrouver l’existence d’un document semblable ou similaire dans le temps et dans l’espace, pourtant mémoire d’institution et parchemin pour la postérité.

J’en conclue de ce fait, sauf plus ample informer, que vous avez eu encore et une fois de plus, Monsieur le ministre, la primeur d’instituer l’obligation de production des rapports annuels d’activités au ministère de la Justice, pour mettre fin à la gestion cacophonique, au management irresponsable et à l’administration de routine dénués de traçabilité certaine et de lisibilité cohérente des actions.

Cette initiative est salutaire car il est constant que le résultat qualitatif est tributaire d’une bonne organisation, du travail bien fait qui se base sur une approche intégrée de planification, de suivi, d’évaluation des missions assignées et de prospection des stratégies pour l’amélioration des résultats pour l’avenir.

Monsieur le Ministre,

Mesdames et Messieurs,

Nous éprouvons une grande fierté pour la tenue de cette cérémonie de remise du rapport annuel d’activités, première du genre, qui permet de mesurer le chemin parcouru pour améliorer les actions subséquentes. Ces rapports constituent une aide à la décision et une boussole pour les actions futures.

Un sage ne rappelait-il pas que “le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour”. Et le philosophe grec Socrate précisait depuis le Ve siècle “qu’il n’y a pas de résultats sans travail et pas de travail sans effort”.

Les rapports annuels qui vous seront remis officiellement dans un instant sont le fruit d’un travail acharné et d’intenses efforts soutenus par tous les services.

Je profite de cet instant pour adresser mes sincères félicitations à la dynamique équipe du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme qui œuvre inlassable au quotidien sous votre leadership remarquable, Monsieur le ministre pour l’essor de la justice malienne. Le leitmotiv au ministère de la Justice, est de travailler avec courage et persévérance car la ténacité permet d’atteindre l’excellence.

Monsieur le ministre particulièrement les années 2022 et 2023 constituent la démonstration parfaite et probante de cette assertion. Ces années peuvent être qualifiées d’années lumières pour la justice pour parapher la dénomination d’un siècle antérieur rayonnant. Cette affirmation ne serait pas superfétatoire tant au cours de ces deux années, il y a eu des reformes atypiques, innovantes, de portée générationnelle, à la fois structurelles, infrastructurelles, normatives, organisationnelles, fonctionnelles, de gouvernance, que l’histoire de notre département voire de notre pays ne manqueront point de retenir.

Ces résultats sont en train d’impacter positivement sur la perception de l’indice de confiance en la justice malienne. Une illustration empirique, permet de constater que l’indice de confiance de la population en la justice est passée de 47 % en 2022 à 51 % au premier trimestre 2024, selon le Rapport Malimètre publié en mars 2024. Cet indice tournait pendant plusieurs années au tour de 26 % et atteignait difficilement 30 % les années antérieures. Cela atteste du résultat appréciable et des efforts fournis pour l’amélioration du service public de la justice.

En instituant et en pérennisant désormais l’élaboration et la remise du rapport annuel des services centraux agrégé en un rapport consolidé de notre Département chaque année, vous nous exhortez au travail bien fait, à laisser une trace écrite pour un devoir de mémoire, à la reddition de compte dont l’importance réside dans la transparence qui renforce le lien avec les citoyens, à l’appréciation de la performance qui permet au citoyen de constater le degré d’atteinte des résultats, à la prévention des abus et à la culture du résultat .

Horace poète latin de la fin du 1er siècle indiquait dans sa formule latine restée célèbre à savoir : “verba volant scripta manent”, “la parole s’envole, l’écrit reste”. L’histoire nous enseigne que cette expression était utilisée à l’antiquité pour inciter le peuple à prendre l’habitude de transcrire les connaissances par écrit dans le but de garantir la transmission des savoirs aux générations futures. Cette illustration historique pour mettre en exergue la portée historique des Rapports, comme raison écrite qui subsisteront à leurs auteurs.

Monsieur le Ministre,

Au nom de l’ensemble des services du Département, je salue votre implication personnelle pour l’atteinte des résultats, votre leadership exceptionnel, votre appui constant et votre engagement inégalé pour la cause de la justice, qui permettent à l’Institution judiciaire aujourd’hui d’opérer une transformation qualitative enviable et dynamique.

La tâche est énorme, elle est même herculéenne et demande d’énormes efforts et de persévérance et nous en sommes bien conscients de son ampleur titanesque, mais ne dit-on pas que l’on déplace une montagne en commençant par déplacer des petites pierres.

Une corroboration métaphorique, nous amène à affirmer que nous sommes résolument engagés et disposés à déplacer sur vos orientations, les petites pierres, et ceci pierre par pierre, jusqu’à ce que notre justice soit une justice moderne, dynamique et crédible.

Comme le rappelait l’auteur australo-américain Peter Drucker “la meilleure façon de prédire l’avenir est de le créer” et un proverbe chinois ajoute que “toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui”.

Monsieur le ministre vous êtes entrain, par vos faits et actes de jeter les jalons de la justice de demain”.

Commentaires via Facebook :