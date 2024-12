Mali : 80 milliards FCFA de préjudices causés à l’Etat dans une dizaine d’affaires traitées entre 2021-2024

Au Mali, le Procureur général de la Cour Suprême, Mamoudou Timbo, a annoncé, dans une interview diffusée à la chaine nationale, qu’une dizaine d’actions judiciaires traitées entre 2021-2024 ont fait subir à l’Etat un préjudice de 80 milliards FCFA. Onze anciens ministres et 29 complices sont cités dans ces dossiers.

C’est au cours de la semaine nationale de lutte contre la corruption que le Procureur général de la Cour suprême a fait ces révélations à la chaine nationale ORTM. Selon le Procureur Mamoudou Timbo, une dizaine d’affaires ont été traitées, entre 2021 et 2024, impliquant une quarantaine de personnes, dont onze anciens ministres. Ce haut magistrat soutient que Ces procédures judiciaires ont permis de mettre en lumière un préjudice de 80 milliards de francs CFA causés à l’Etat.

Selon lui, l’épilogue des procédures permettront de certifier si les montants de 80 milliards FCFA sont détournés. Et le Procureur de poursuivre en donnant le profil des personnes poursuivies dans ces différentes affaires. Parmi elles, il a cité l’inculpation de 40 personnes, dont 11 anciens-ministres et leurs 29 complices. Les infractions commissent par ses personnes sont nombreuses. Il s’agit entre autre « la délinquance économique et financière, incluant l’utilisation de faux, les atteintes aux biens publics, la corruption, le blanchiment de capitaux, le favoritisme et la prise illégale d’intérêts ».

Le procureur estime que la lutte contre la corruption a enregistré « des périodes d’inertie et d’hésitation » dans le passé. Mais, aujourd’hui, admet-il, cette période est révolue. « Il n’y a pas d’intouchables aujourd’hui au Mali », a affirmé le Procureur Timbo.

Siaka DIAMOUTEN/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :