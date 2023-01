Mobilisation autour de la justice transitionnelle: Pérenniser l’initiative

Sur l’initiative des responsables de l’association malienne des droits de l’homme ( AMDH) et leurs partenaires issus du projet d’appui à la stabilisation et à la paix au Mali ( PAST), un concours a été organisé le mardi 24 janvier dernier à l’université de droit public, mettant en compétition les étudiants en droit et en sociologie sur le travail de la Commission, vérité, justice et réconciliation (CVJR).

Le président de l’AMDH, Moctar Mariko avait à ses côtés, le représentant du projet PAST de la GIZ, Aboubacrine Maiga, celui du doyen de la faculté et de plusieurs étudiants. En effet, les trois premiers gagnants ont reçu chacun, des cadeaux d’encouragements et la thématique débattue par les candidats portait sur le ” Soutien de la société civile au processus de la justice transitionnelle au Mali “. Par ailleurs, M Mariko soutiendra que le milieu universitaire est un lieu de mobilisations et de sensibilisations envers ce mécanisme de processus de paix méconnu du grand public qu’est la justice. Et d’ajouter que le lancement dudit concours de notes vise à mettre en compétition les étudiants en droit et en sociologie pour faire connaître en milieu universitaire, notamment à travers des productions d’articles sur le mandat de la CVJR. Sans oublier, le rôle que les organisations de la société civile, les étudiants, l’ensemble du corps professoral et les populations doivent jouer en vue d’accompagner ladite structure dans ses missions pour la réussite du processus de justice transitionnelle dans notre pays. Partant, le président de l’AMDH va inviter les étudiants à s’intéresser davantage aux questions des droits de l’homme, et les acteurs de la justice, à être au service de la population tout en s’appropriant aux recommandations de la commission, Justice, vérité et réconciliation pour le grand bonheur des victimes. Rappelons que la CVJR a été créée en 2014 et se donne comme mission de contribuer à l’instauration d’une paix durable à travers la recherche de la vérité, la réconciliation et la consolidation de l’unité nationale et des valeurs démocratiques. Enfin, le projet d’appui à la stabilisation et à la paix au Mali ( PAST) s’inscrit dans le cadre de la stratégie de politique étrangère du gouvernement allemand.

Yacouba COULIBALY

