Juste après l’annonce de la liberté provisoire accordée à Amadou Haya SANOGO et de ses co-accusés en ce jour mardi 28 novembre 2020, l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) et la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) prennent acte de la décision de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako et invitent les autorités judiciaires à mener cette affaire à son terme.

Selon les responsables de l’AMDH/FIDH, le 13 janvier déjà, le procès de Sanogo et de ses 17 co-accusés aurait dû rependre. Alors que cette reprise était attendue depuis le 8 décembre 2016, demandent à ce qu’une nouvelle date du procès soit fixée sans tarder.

Ajout ’ils que le 9 janvier 2020, soit quatre jours seulement avant la date prévue du procès, le parquet général près la Cour d’ appel de Bamako annonçait le report , motivé par les ‘’ contraintes majeures liées à la préservation de l’ordre public et de la cohésion au sein des Forces Armées mobilisées pour la défense de la patrie’’

L’annonce du report, puis la libération provisoire d’Amadou Haya Sanogo et de ses co-accusés, interviennent quelques mois après qu’ait été votée et promulguée la loi d’entente et qui avait suscité une vive opposition de la société civile malienne, dont l’AMDH, qui craignait que cette loi ne consacre une impunité généralisée pour les crimes commis depuis 2012 dans le pays. Pour cela le Président de l’AMDH et avocat de la partie civile du dossier « Nous ne pouvons-nous opposer désormais à ce que la Loi d’Entente Nationale soit appliquée, car elle a été votée. Mais nous tenons à rappeler les conséquences de cette loi, qui risque de consacrer l’impunité pour une partie des crimes commis au Mali ces dernières années, sauf les crimes de guerre, crime contre l’humanité ou viols. Or ces qualifications ne sont qu’exceptionnellement retenues. Dans les faits, cette loi d’entente nationale risque par ailleurs d’empêcher des procès prévus de longue date se tiennent ou se déroulent jusqu’à leur terme ».

BOKOUM Abdoul Momini/Maliweb.net

