Nous sommes tous témoins de cette réalité, et pourtant, personne n’ose s’exprimer avant que l’irréparable ne se produise. Quelle triste fatalité que cette ignorance et ce désintérêt collectif ! Il est temps d’en parler, avant qu’il ne soit trop tard…

Ne prétendez pas ignorer ou n’avoir jamais assisté à ces scènes de courses-poursuites, d’acrobaties ou de rodéos des cortèges de mariage dans les rues de Bamako.

Ces situations, souvent dramatiques, auraient pu être évitées. Mais qu’avez-vous fait, vous qui lisez ces lignes ? Vous le savez pourtant très bien !

Ce qui me choque le plus, c’est l’inaction des forces de l’ordre et le non-respect des mesures annoncées le 29 août 2024 par le Président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, qui limitait à six (06) le nombre de véhicules autorisés dans les cortèges de mariage. *Autorités, quand appliquerez-vous correctement cette décision*, bafouée par des individus irresponsables ?

Gens de bonne volonté, soutenez-moi : _*« Aucun fatalisme primaire ne saurait justifier ces scènes macabres causées par des insensés sans foi ni loi. »

Assez, c’est assez ! La vie humaine est sacrée.

À bon entendeur…

L’OBSERVATOIRE KOJUGU #OK#*

Commentaires via Facebook :