“Le Mali, une Nation qui cherche encore un État”, la ‘’Génération Engagée’’ crève l’abcès

Un peu moins d’un mois après la célébration des 63 ans d’indépendance du Mali, le mouvement dénommé ‘’Génération Engagée’’ a initié, le samedi 07 octobre 2023, une conférence-débat, animée par l’ancien ministre de la Décentralisation, le Dr Ousmane Sy, pour partager les réussites et les échecs de la Nation et préparer la future génération à prendre la relève.

Placée sous le thème «63 ans d’Indépendance, le Mali, une Nation qui cherche encore un État », cette conférence-débat a permis de faire une récapitulative de l’histoire sociopolitique du Mali depuis son accession à l’indépendance, de sa politique de gouvernance et d’évoquer des défis actuels de notre pays, notamment la cohésion sociale et la situation sécuritaire. Aussi, l’occasion a été donnée au conférencier, Dr Ousmane Sy, pour partager avec l’auditoire son vécue au département de la Décentralisation du pays et sa vision pour un Mali stable et dans la cohésion totale.

D’entrée de jeu, l’ancien ministre a fait un rappel historique sur la gouvernance des différents royaumes qui se sont succédés au Mali. A l’en croire, ces empires étaient gérés de façon décentralisée jusqu’à la venue du colonisateur qui, pour ses propres intérêts, centralise la gestion des territoires. A l’en croire, c’est l’uniformisation ou la centralisation du pouvoir (modèle de gestion des territoires hérité du colonisateur) qui constitue la cause profonde des différentes crises que connait le Mali depuis 1960. « Nous avons entretenu une administration d’encadrement, verticale, cloisonnée. Malheureusement, 63 ans après l’indépendance, la même administration continue. Malgré toutes les tentatives de réforme, on n’a jamais réussi à réformer véritablement cette administration. Au lieu d’être au service des usagers, elle (l’administration) pense que ce sont des usagers qui sont à son service » regrette-t-il.

De l’avis du Dr Sy, la racine de la crise du Mali se situe au niveau « des éléments du trépied » qui constitue l’État. Il s’agit de l’administration, la justice, et les forces de sécurité. Il développe par la suite que ces trois éléments sont « complément en décalage » par rapport aux réalités de notre société actuelle dominée par une jeunesse en quête de changement radicale.

Il évoque également d’autres facteurs d’aggravation de la crise, notamment « l’émiettement du terroir » dû aux menaces terroristes, et « la menace de la cohésion sociale. » La Solution proposée par le Dr Ousmane Sy est « la refondation totale de l’État » par la jeune génération. Selon le conférencier « la refondation est loin d’être gagnée. » Il estime que l’idée de refondation au Mali « est plus un slogan qu’une volonté politique. »

Pour finir, il invite la jeune génération, à mener des réflexions sur le sens de « la Refondation » pour se soustraire de l’impasse que constitue la centralisation du pouvoir.

Pour sa part, le président de ‘’Génération Engagée’’, Moctar Ousmane Sy a lancé un appel à la jeune génération à l’union sacrée autour du Mali et à l’engagement pour un Mali en parfaite harmonie.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

