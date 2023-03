Le multi confessionnalisme constitutionnel n’est pas la panacée !

Le texte du projet de nouvelle Constitution du Mali n’est pas unanimement approuvé par les acteurs politiques et ceux de la Société Civile. La Ligue Malienne des Imams et Érudits pour la Solidarité islamique au Mali (Limama) a appelé, le mardi 7 mars 2023, lors d’un point de presse, les musulmans du pays à voter contre le projet de la nouvelle constitution dans sa forme actuelle. Notamment, les imams exigent le retrait pur et simple du principe de la laïcité dans le projet de la nouvelle Constitution du Mali. Ainsi, le terme « laïcité » devrait être remplacé par celui d’« État multiconfessionnel. ». Sinon, ils demanderont aux fidèles musulmans de voter NON au futur referendum constitutionnel.

Pour Baïla Amadou Bah, secrétaire administratif de la Limama, il faut que ce mot laïcité sous toutes ses formes soit nettoyé du texte fondamental et remplacé par l’Etat multiconfessionnel. Alors que pour Mohamed Kimbiri, le 1er secrétaire à l’organisation du Haut Conseil Islamique et président du collectif des associations musulmanes du Mali, affirme que la laïcité, selon la mentalité française, n’est rien d’autre que le rejet de la religion. Est-ce vraiment cela le sens de la laïcité chez ses concepteurs français ?

D’après plusieurs lexiques français : la laïcité suppose la séparation de l’État et des organisations religieuses. De sorte que l’ordre politique soit fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l’État-qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte-ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. Ainsi: La Liberté, l’Égalité, la Séparation entre l’État et les cultes, la Neutralité de l’État, sont les quatre piliers de la laïcité. Laquelle est contraire à tout système qui aspire à fondre l’individu dans la collectivité et toutes les théories qui fondent l’unité du corps social et de la nation sur l’unité de pensée et de foi.

Notre pays est déjà de facto dans le confessionnalisme. Plusieurs tendances musulmanes y cohabitent (chacune avec ses réserves sur le plan cultuel). Faut-il désormais dépasser le rubicon en rendant constitutionnel cet etat de fait dans le projet de nouvelle Constitution ? Le multi confessionnalisme constitutionnel n’est pas, de notre point vue, la panacée pour l’Etat du Mali. Cette assertion est d’autant vraie que notre pays, déjà multiethnique, est actuellement confronté au communautarisme ethnique. Aujourd’hui, toutes les communautés ethniques ont créé leurs associations. Qui favorisent le repli identitaire. Ces associations servent aussi de moyens de lobbying aux dirigeants des différentes communautés pour accéder à des postes administratifs ou politiques. Même si la compétence et l’intégrité morale leur font défaut. Les Associations religieuses, regroupées au sein du Haut Conseil Islamique et de l’Imama, voudraient-elles aller dans le même sens ?

C’est vrai au Mali, les musulmans sont estimés à 90% de l’ensemble de la population. Toutefois, il existe une toute autre réalité : cette population musulmane à dominance sunnite est partagée entre plusieurs courants religieux. Dont principalement les rites Malékites et Wahhabites. Sans compter que le Chiisme a aussi de nombreux adeptes au Mali. Par la substitution du principe de l’Etat Confessionnel en lieu et place de l’Etat laïc, dans le nouveau texte de Constitution dans notre pays, l’Imama et l’ensemble des organisations musulmanes ambitionnent-ils de voir gérer politiquement le Mali à l’instar du cas libanais ?

Le Liban est actuellement un pays multiconfessionnel où le Pacte national de 1943, qui met fin à la domination française, a établi la parité islamo-chrétienne au Parlement et dans l’administration. Ainsi, le président de la République est un chrétien maronite, le président du Conseil, un sunnite, et le président du Parlement, un chiite. Mais le principe de République confessionnelle, longtemps louée pour sa capacité à faire la synthèse de la mosaïque de communautés religieuses qui composent le pays, a fait son temps. De plus en plus, ce confessionnalisme (quasi constitutionnel, parce que le Liban n’a pas de Constitution écrite mais il est géré politiquement par le Pacte National) a fait que L’État libanais soit devenu faible par rapport aux communautés religieuses.

Cette situation a beaucoup favorisé le clientélisme et la confusion des intérêts publics et privés. A telle enseigne que la citoyenneté libanaise est reléguée au second rang. On est d’abord Chiite, Sunnite, Chrétien Orthodoxe… Mais actuellement sont nombreux, les libanais qui récusent le principe de l’Etat confessionnel. Ainsi dans la sphère politique tout comme dans la société civile, des voix s’élèvent pour demander la création d’un Etat laïc. Pourquoi donc vouloir adopter dans notre pays, ce qui n’a pas marché près d’un siècle ailleurs ?

Gaoussou Madani Traoré

