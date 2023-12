Le PMU-Mali, un levier important pour le développement

Création de milliers d’emplois directs et indirects, injection de la liquidité dans l’économie et mobilisation des recettes pour l’Etat, la société Pari Mutuel Urbain (PMU-Mali), créée en septembre 1994, est et demeure une pièce maîtresse dans le développement économique et social du Mali.

« Le PMU-MALI participe au développement économique du pays à travers la mobilisation des recettes » a souligné le ministre de l’Economie et des Finances, Alfousseini Sanou, en septembre dernier, lors de la journée de don sang organisée par l’entreprise citoyenne. Des recettes qui entrent dans le fonctionnement de l’Etat en lui permettant de faire face à ses obligations, surtout dans un contexte où le pays est confronté à un problème de mobilisation de ressources financières sur le marché international.

Depuis sa création en 1994, le PMU-Mali a fortement contribué à l’amélioration de la situation économique de notre pays en faisant de nombreux Maliens des millionnaires. Outre les dividendes versés à l’Etat, la société partage plus de trois milliards de FCFA par an. Une manne financière qui permet de relancer l’économie malienne (celle-ci est plongée dans une morosité) à travers la consommation des ménages puisque cet argent va directement dans les poches des citoyens.

La société dispose de plusieurs produits comme les paris hippiques où on peut jouer au quattro (voir encadré), au quinté+ et le pari PCD (Point de course en directe). À cela s’ajoutent le pari sportif, loto chance (devenir un millionnaire) et Max 2 cash. Une diversité qui permet aux parieurs de multiplier leurs chances et de maximiser les gains. Car le PMU-MALI n’a d’autres ambitions que la satisfaction de la population comme en atteste son slogan “Plus qu’un jeu, un Plaisir”.

En dépit des résultats probants, la société est engagée depuis deux ans dans une dynamique d’amélioration de la qualité de sa gouvernance, sous le leadership de son Directeur général, Fassery Doumbia, et de la mobilisation de l’ensemble des travailleurs et des partenaires.

Les premiers résultats sont déjà papables puisque le PMU-Mali a enregistré des résultats records en 2022 qui faisaient ressortir un bénéfice net de 20,911 milliards de FCFA, malgré le contexte sociopolitique et sécuritaire difficile, en passant d’un bénéfice net de 6,390 milliards de FCFA en 2021 à un bénéfice net de 20,911 milliards FCFA en 2022 (une hausse de 227%, soit une différence de 14,513 milliards FCFA).

Anne Marie Soumouthera

Le QUATTRO

ARTICLE 1 : PREAMBULE

La Société PMU MALI organise sur le territoire national et dans ses espaces dédiés appelés P.C.D. (Points Courses en Direct) un jeu dénommé « QUATTRO ». La mise de base est fixée à 500 FCFA. Un pari « QUATTRO » consiste à désigner quatre chevaux d’une même course sans avoir à préciser leur ordre de classement à l’arrivée.

Un pari « QUATTRO » est payable si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières places de l’épreuve quel que soit leur classement à l’arrivée ; sauf cas prévus aux articles 3 et 4. Il donne lieu à un rapport dit « QUATTRO » si les quatre chevaux choisis occupent les quatre premières places et sans tenir compte de l’ordre stipulé par le parieur. Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.

ARTICLE 2 : LIMITATION DES ENJEUX

Un même parieur ne peut engager soit dans un seul, soit dans plusieurs postes d’enregistrement, sur un même « QUATTRO » unitaire, y compris ceux englobés dans une formule « combinée » ou « champ », un enjeu total supérieur à vingt fois l’enjeu minimum fixé pour le pari unitaire. En cas de non observation de cette disposition, les paris seront validés à hauteur de vingt prises et la différence remboursée.

ARTICLE 3 : CAS DE DEAD-HEAT

Dans le cas d’une arrivée “dead-heat ”, les combinaisons payables sont les suivantes : a) Dans le cas de « dead-heat » de quatre chevaux ou plus classés à la première place, les combinaisons payables du pari « QUATTRO » sont toutes les combinaisons des chevaux classés premiers pris quatre à quatre. Pour chaque combinaison, il y a un rapport unique pour les vingt-quatre ordres de classement possibles des quatre chevaux entrant dans la même combinaison.

b) Dans le cas de « dead-heat » de trois chevaux classés à la première place et d’un ou plusieurs chevaux classés à la quatrième place, les combinaisons payables du pari « QUATTRO » sont les combinaisons des trois chevaux classés à la première place avec chacun des chevaux classés quatrième.

