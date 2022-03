Au moment où les regards sont tournés vers les groupes armés du nord, le Président de la Transition a reçu une délégation du Haut conseil Berabich. Le Président de la Transition, Assimi Goïta, a ainsi reçu une des tribus les plus influentes du septentrion, le 10 mars 2022. La délégation du Haut conseil Berabich représente des habitants de la zone de Taoudéni.

Elle était conduite par son président, Mohamed Tahar Ould Elhaj. La délégation était venue témoigner sa disponibilité à accompagner les autorités de la Transition. « Nous sommes venus aujourd’hui rencontrer le Président de la Transition, au nom de la communauté Berabich que nous représentons à travers le Haut conseil Berabich, pour apporter notre soutien au chef de l’État et aux autorités de la Transition dans cette phase critique que traverse la Nation malienne », a indiqué le président des Berabich.

Les choses semblent aller dans le bon sens à en croire le chef des Berabich qui a expliqué qu’Assimi Goïta tient à ce que les populations du Mali profond jouent pleinement leur rôle dans la construction du nouveau Mali. Lors de cette rencontre, le Président Goïta a donné à ses hôtes beaucoup de conseils et d’orientations pour la réussite de la Transition et pour la participation pleine et entière du Haut conseil Berabich à la refondation du Mali.

Le chef de l’État a surtout envoyé un message de paix, de disponibilité de l’État à jouer pleinement son rôle dans la protection des populations et des services publics, selon Mohamed Tahar Ould Elhaj. Le Représentant de la communauté Berabich a rassuré qu’il transmettra à la population de Taoudéni les messages du chef de l’État. Mieux, la communauté Berabich s’engage à jouer pleinement son rôle pour la réussite de la transition.

Les Berabich, aussi appelés Brabiche, désignent une population d’origine arabe, concentrée au nord de Tombouctou, qui serait arrivée à la fin du IXe siècle et aurait réussi à contrôler rapidement les routes commerciales de Tombouctou vers le nord. D’après leurs traditions, les Berabich se rattachent, comme la grande tribu des Rehamna du Houz de Marrakech, à un ancêtre Rahmoun, fils de Rizg, fils d’Oudeï, fils d’Hassan.

On sait, en effet, qu’au cours du XVe siècle les Hassanes, conduites par les fils de Hassan, font irruption dans l’extrême sud marocain et de là, vont sans arrêt progresser dans le Sahara occidental, et arriver un jour à la lisière du Soudan, c’est-à-dire des pays noirs, de Saint-Louis à Tombouctou.

Cette invasion des fils de Rahmoun se produisit à la fois en Mauritanie et vers le Niger. En Mauritanie, c’est sous le nom de Rehamin qu’ils se mêlent à l’histoire locale. Vers le Niger, c’est, dit la tradition des Berabich, sous le nom d’Oulad Abd Er-Rahman, ou Oulad Rahmoun. Il y eut deux migrations successives. La plus ancienne de ces migrations, sur laquelle il n’y a presque plus de renseignements, amena les premières fractions en bordure du Niger, de Goundam à Gao, en territoire saharien.

Les Berabich étaient essentiellement des clans nomades parcourant de grands espaces désertiques et politiquement peu organisés. À partir du VIIIe siècle, ils sont plus concentrés dans l’actuel Nord du Mali.

La notion de l’Azaouad est intimement liée aux Berabich selon certaines sources. En réalité, l’Azaouad est une zone désertique qui s’étend au nord de Tombouctou jusqu’à la latitude de Araouane. Cette région apparaît comme un très bon exemple de zone de confluence des mondes maures et touaregs, à l’intersection des franges occidentales du pays touareg et orientales du “trab el beidan”.

C’est un espace de passage, entre Tombouctou et ses satellites sahariens, bien pourvu en eau et en relais qui sont autant de points de rupture de charge, parfois promus au rang de petits centres urbains. Le plus important d’entre eux est Araouane, passage obligé vers le nord et les salines de Teghaza et de Taoudéni, sur l’axe transsaharien qui relie le sud du Maroc à la boucle du Niger.

Oumar KONATE

