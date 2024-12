Libération des 11 détenus politiques : Le bon sens de ‘’Pinochet’’ a payé

La joie se lisait sur les visages des 11 détenus politiques, de leurs familles et des membres de leurs partis, dans la soirée du jeudi 5 décembre. Après plus de cinq mois de détention, ces leaders politiques ont enfin recouvré leur liberté grâce à diverses médiations dont la plus porteuse a été cellle de l’ancien PM, Ousmane Issoufi Maïga dit ‘’Pinochet’’, non moins Président de la Commission de relecture de la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale au Mali.

Pour rappel, alors que les activités politiques et les mouvements politiques avaient été suspendus par les autorités de la transition le 10 avril dernier, ces 11 leaders politiques avaient tenu une réunion dans un domicile privé le 20 juin. Cet acte, considéré comme une violation de la décision des autorités de la transition, avait conduit à leur arrestation. Ils avaient été remis à la justice, accusés d’atteinte à la sûreté de l’État et de troubles à l’ordre public. Depuis lors, même après la levée de la suspension des activités politiques, la classe politique malienne avait fait de sa revendication principale la libération de ces 11 leaders politiques. Elle l’a exprimé à plusieurs reprises, dont lors de sa rencontre avec les membres de la Commission de relecture de la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale, présidée par Ousmane Issoufi Maïga. Lequel, à son temps, avait affirmé que son rôle n’est pas de s’immiscer dans une affaire pendante devant les juridictions. Finalement guidé par le bon sens, condition sine-qua-none pour la réussite de sa mission, il aurait entrepris des médiations auprès des autorités de la Transition, qui ont été payantes, avec la libération de ces leaders politiques.

Les 11 détenus libérés sont : Maya Guido (ADRP), Yaya Sangaré (ADEMA-PASJ), Moustapha Dicko (ADEMA-PASJ), Mamadou Traoré (Union), Samba Coulibaly (NEMA), Abdramane Korera (ASMA), Adama Maïga (RPM), Malé Camara (CNDR), Amadou Traoré (Alternative pour le Mali) et Mohamed Aly Bathily (M5-RFP Mali-Kura).

On peut affirmer que le nouveau chef du gouvernement joue un rôle crucial dans le processus de résolution de la crise socio-politique au Mali. Depuis sa nomination à la Primature le 21 novembre dernier, les choses commencent à évoluer positivement dans le pays. La confiance entre les autorités de la transition et la population semble se renouveler, grâce notamment à de multiples rencontres avec les responsables des partis politiques et de la société civile.

Le même jeudi, tandis que les détenus politiques rencontraient l’ancien PM Ousmane Issoufi Maïga au CICB pour le remercier de son concours dans leur libération, le Premier ministre Abdoulaye Maïga tenait une rencontre avec les partis politiques pour discuter des enjeux nationaux et œuvrer au retour de la paix sociale et politique.

Les Maliens sont aujourd’hui optimistes au regard des premières actions posées par le Premier ministre Maïga et espèrent une organisation rapide d’élections transparentes et crédibles.

Par Fatoumata Coulibaly

