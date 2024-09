Libération d’Idrissa Allaye Sankaré: Un soulagement pour la communauté peul malienne

Enlevé au crépuscule du mercredi 14 août 2024, Idrissa Allaye Sankaré, ancien député et maire, inspecteur aux affaires étrangères et 3e vice-président de l’Association Tabital Pulaaku Mali, a été retrouvé après près de quatre semaines de détention. Sa disparition soudaine avait plongé la communauté peule et ses proches dans l’angoisse, car ni lui ni son véhicule n’avaient donné signe de vie depuis l’enlèvement.

L’ancien élu, dont la présence était attendue avec impatience par ses nombreux partisans, a finalement été libéré le lundi 9 septembre 2024, aux environs de 18 heures. Cette nouvelle a été confirmée par son fils, qui a contacté nos services pour apporter des précisions sur les circonstances de la libération. Selon ses déclarations, « notre père a été libéré hier soir et est rentré à la maison. Toutefois, il s’est rendu à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires».

L’angoisse qui avait entouré la disparition de Sankaré est désormais remplacée par un soulagement partagé par sa famille et ses proches. Cependant, cette libération ne met pas fin aux inquiétudes liées à son état de santé et aux circonstances de son enlèvement. Le témoignage du fils de Sankaré met en lumière une réalité plus complexe l’auteur de l’enlèvement est décrit comme étant une personne bien connue dans le milieu peul. Ce conflit apparent a alimenté une vague d’arrestations et de détentions arbitraires ciblant certains leaders de la communauté peule. Malgré les efforts pour obtenir plus d’informations sur les ravisseurs, l’identité précise des auteurs de l’enlèvement reste floue.

La situation politique et sociale de la communauté peule au Mali est marquée par des tensions croissantes. L’Association Tabital Pulaaku Mali, dirigée par Abou Sow, a exprimé son soutien indéfectible à la famille de l’honorable Idrissa Allaye Sankaré dès l’annonce de sa disparition. En signe de solidarité, l’association a décidé de reporter son 3e congrès, initialement prévu les 14 et 15 septembre 2024, aux 29 et 30 septembre prochains. Ce changement de date reflète non seulement le respect et le soutien envers leur camarade en détresse, mais aussi la volonté de la communauté de se rassembler et de renforcer ses Liens en ces temps difficiles.

L’enlèvement de Sankaré et les tensions qui en découlent soulignent la vulnérabilité des leaders communautaires dans un contexte politique volatile. La communauté peule, historiquement marginalisée, continue de faire face à des défis importants, exacerbés par les. conflits locaux et les tensions intercommunautaires. La libération de Sankaré, bien que bienvenue, laisse de nombreuses questions sans réponse quant aux motivations des ravisseurs et aux conséquences de cet acte pour la stabilité régionale.

Le retour d’Idrissa Allaye Sankaré est un pas vers la normalisation, mais il est crucial de rester vigilant et de suivre de près l’évolution de la situation pour garantir que de tels actes de violence ne se reproduisent pas. Les autorités locales et internationales doivent également intensifier leurs efforts pour protéger les leaders communautaires et prévenir les conflits qui pourraient déstabiliser davantage la région.

La communauté peule, et plus largement le Mali, espèrent que cette affaire permettra de jeter la lumière sur les pratiques de détention arbitraire et de garantir la sécurité de ses membres. Le cas de Sankaré est un exemple frappant des défis auxquels sont confrontés les leaders communautaires dans un climat de tensions croissantes. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer comment les autorités et les acteurs locaux répondront à ces défis et travailleront à rétablir la paix et la sécurité dans la région.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

