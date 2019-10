Sous la présidence du ministre de la solidarité, en présence de la marraine du mois de la solidarité et celle de sa directrice, la fondation Orange Mali a magnifié sa journée dite de solidarité le 24octobre 2019 au Centre International de Conférence de Bamako.

L’entreprise Orange Mali à travers sa fondation s’associe aux autorités maliennes pour commémorer le mois d’octobre dédié à la solidarité et la lutte contre la pauvreté. Une tradition célébrée depuis plus de 20 ans au Mali et cette édition, 15ème du genre a été respectée par les deux partenaires.

Cette année, la fondation toujours aux côtés de l’Etat s’engage à lutter contre la pauvreté aussi elle présente une solidarité qu’elle qualifie de grandissante destinée aux couches vulnérables.

En 2019, la fondation a à son actif de multiples actions de générosité parmi lesquelles on compte : des distributions d’équipements médicaux visant à relever la qualité du plateau sanitaire de l’hôpital militaire de Kati ; des équipements médicaux donnés au centre de santé de référence de la commune IV ainsi qu’à certains centres communautaires.

En plus de cela, la fondation a procédé à des distributions de denrées alimentaires à l’ intention des orphelinats et associations de démunies et aux veuves. Des kits scolaires ont été distribués aux orphelins victimes de conflits armés ; et des équipements pour des activités génératrices de revenus, des kits de maraîchages et des motos ont également été objets de distribution.

La fondation organise une fois de plus sa caravane ophtalmologique en partenariat avec le programme national de santé oculaire et le conseil national des personnes âgées.

Et toujours à l’occasion de cette 15ème édition du mois de la solidarité, la fondation lance son projet de lutte contre la surdité en partenariat avec la société malienne d’ORL.

Le Budget alloué à la 15ème édition est estimé à 200 millions de FCFA. Les diverses actions en faveur des couches sociales vulnérables de la fondation Orange Mali en appui au gouvernement dans la lutte contre la pauvreté est de 700 millions pour l’année 2019.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :