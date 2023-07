Au lendemain de la publication des sanctions de l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du trésor contre trois officiers de l’armée malienne, le premier ministre Choguel Kokalla Maïga a pris la parole pour dénoncer une tentative ‘’à détourner l’armée de l’air de sa lutte contre le terrorisme et ‘’ de divertir le peuple malien’’.

« Personne ne nous intimidera », a déclaré le chef du gouvernement de transition, Choguel Kokalla Maïga, en protestation contre les actions américaines, lors de la cérémonie d’ouverture des états généraux du Barreau Malien ce mercredi. Sans langue de bois, le premier ministre n’est pas allé par le dos de la cuillère en accusant le département du trésor américain qui a publié le 24 juillet dernier le communiqué annonçant des sanctions financières contre le ministre de la défense, le Colonel Sadio Camara, le chef d’état-major malien de l’armée de l’air, le colonel Alou Boï Diarra et son adjoint le lieutenant-colonel, Adama Bakayoko, pour le rôle jouer à l’installation des troupes russes au Mali.

Pour le chef du gouvernement, ‘’les sanctions contre les vaillants officiers, le Colonel Sadio Camara, ministre de la défense, le Général Alou Boï Diarra et le lieutenant-colonel Adama Bagayoko, n’ont d’autres objectifs que de divertir le peuple malien’’. Insistant que les menaces faisant croire que ces officiers ont des avoirs dans les banques sont sans fondement. « S’ils ont des avoirs qu’on les gèle », a rétorqué le premier ministre ajoutant que « ces sanctions n’abattront les officiers de l’armée malienne parce que les maliens les soutiennent ».

Le Chef du gouvernement s’affiche comme un bon défenseur de son ministre de la Défense et des anciens combattants dont il loue les qualités au sein de son gouvernement. « Tous les actes que le ministre de la Défense pose sont faits au nom du Mali. Sadio Camara travaille au nom du gouvernement malien. Ils veulent l’isoler avec l’armée de l’air parce qu’ils savent qu’ils sont le déboire des groupes armés terroristes », a soutenu le premier ministre sous les applaudissements de la salle. Poursuivant toujours que « l’armée de l’air malienne est l’ennemi du terrorisme ». « Sauf Dieu et le Peuple malien, sinon personne ne nous détournera de notre mission de chasser l’hydre du terrorisme hors des frontières maliennes », a-t-il dit.

Contrairement aux détracteurs de l’armée malienne, Choguel Kokalla Maïga se réjouit du nouveau leadership qui a permis d’équiper les forces armées et de sécurité malienne. « Aujourd’hui, nous avons détruit toutes les bases des terroristes. L’armée est entrain de terroriser les groupes terroristes et continue avec son expansion partout dans le pays », a conclu le premier ministre sur ce chapitre comme preuve la victoire de l’armée contre les groupes terroristes ‘’ la tenue de la biennale artistique et culturelle dans la ville de Mopti ‘’ autrefois fief du terrorisme.

Pour rappel, l’OFAC a pris les sanctions contre les trois responsables de l’armée malienne, conformément à la Directive 4 liée à la Russie en vertu du décret 14024. Il les accuse d’avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique, des biens ou des services aux paramilitaires russes. Selon le département du trésor américain, le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement. La probable présence des paramilitaires Russes depuis décembre 2021 a contribué à créer un véritable fossé entre les autorités de la transition malienne et les américains. Ces derniers accusent les paramilitaires russes dont le Mali nie leur présence d’avoir fait des nombreuses victimes civiles dans les opérations menées conjointement avec les forces armées maliennes. Le département du trésor américain indique que les russes contribuent à la dilapidation de l’or du Mali. Des accusations que les autorités maliennes contestent et parlent de la présence des instructeurs russes auprès des forces armées maliennes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

