Arrêté en octobre dernier, les soutiens et les appels à la libération du maire du district de Bamako ne cessent de se multiplier. Le célèbre ancien maire de Dakar, Khalifa Sall et le conseil panafricain des gouvernements locaux (CGLU) lui apportent leur « soutien et plaident pour sa libération ».

– Maliweb.net – Une délégation de la mairie de Dakar, d’Ouagadougou et du conseil panafricain de CGLU a séjourné, courant semaine, à Bamako. L’objectif de cette visité était d’apporter leur soutien au Maire du district Adama Sanagré, incarcéré depuis plus de deux mois. La délégation était conduite par l’actuel maire de Dakar, Mme Saham El Wardini, l’ancien maire Khalifa Sall, celui d’Ouagadougou, Armand Béouinde et le secrétaire exécutif du Conseil panafricain de CGLU, Madame Rahmatouca Sow.

Après une audience chez le Ministre de l’administration territoriale, la délégation a mis le cap sur l’hôtel de ville de Bamako où elle a été accueillie par le maire adjoint, Hari Makan Keïta. A la sortie de cet entretien, l’édile de Dakar a déclaré : « Nous sommes venus nous enquérir de la situation de notre collègue maire Adama Sangaré. Ensemble, nous sommes dans ce GLU de la zone Afrique de l’Ouest et nous avons pour ambition d’apporter notre soutien à l’édile Adama Sangaré et le reste du conseil municipal de la ville de Bamako ». Mme Saham El Wardini a rappelé que le maire incarcéré de Bamako a beaucoup soutenu son collègue Khalifa Sall lorsqu’il traversait l’épreuve de son arrestation. « Il est venu plusieurs fois à Dakar nous apporter son soutien et dans toutes les instances internationales, il nous appelait le trio des maires de Ouagadougou, Bamako et moi-même pour défendre les intérêts de Khalifa Sall », a ajouté l’édile de Dakar, qui poursuit que cette délégation est venue apporter sa compassion et son soutien avoué à sa famille. « Nous sommes dans cette lutte pour obtenir sa libération et nous espérons qu’il ne restera plus longtemps dans la détention », a-t-elle souhaité.

La délégation dit être rassurée par les propos du ministre des collectivités territoriales et de la décentralisation par rapport à la situation de détention de leur collègue du district de Bamako. « Avec lui, nous avons analysé la situation. Les maires des capitales connaissent des situations de cette nature. Bamako en passant par Dakar jusqu’au Togo et beaucoup d’autres villes africaines voient leurs maires arrêtés », a déploré l’ancien maire Khalifa Sall . Et de poursuivre qu’il travaille avec ses collègues du continent à la mise en place d’un organisme qui aura en charge la défense des maires en danger, qui rencontrent des difficultés dans l’exercice de leur métier. Dans ce cadre, rapporte-t-il, le Maire Adama Sangaré est un élément essentiel dans ce dispositif, dans la diplomatie locale. « C’est un homme doux, merveilleux et engagé dans la défense de ses collègues et du développement local. Nous avons discuté avec le ministre sur les différentes actions envisageables en faveur de Adama Sangaré », a-conclu l’ancien maire de Dakar, qui a vécu la même situation similaire étant dans l’exercice de ses fonctions.

Arrêté en 2017 et condamné en 2018 à cinq ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de cinq millions de francs CFA, après avoir été reconnu coupable de “faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics“, Khalifa Sall, qui a toujours clamé son innocence, a été libéré en septembre 2019 après une grâce présidentielle. Après cette épreuve douloureuse, il semble engager une campagne en faveur de ses collègues en difficulté sur le continent. Surtout que la situation vécue par lui semble similaire à celle de Adama Sangaré.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :