Mali : la Fénacom disposée à contribuer à la prise en compte effective de l’expertise locale

La Fédération nationale des consultants du Mali (Fénacom) a tenu, le samedi 11 mars, son Assemblée générale ordinaire au siège du Conseil national du patronat (CNPM). C’était sous l’égide de Boubacar H Diallo, représentant du secteur privé au Conseil national de la transition (CNT) en présence de Mme Berthé Minian Bengaly, Présidente de l’organisation.

Membre du Conseil national du patronat (CNPM), la Fédération nationale des consultants du Mali (Fénacom) est une organisation professionnelle qui vise à promouvoir l’excellence et l’intégrité dans la profession de consultant au Mali. Selon sa présidente Berthé Minian Bengaly, la Fénacom est disposée à contribuer tant que faire se peut à la prise en compte effective de l’expertise locale et du transfert de compétence souhaité.

C’est dans ce cadre qu’elle s’est adressée aux membres de l’organisation en les invitant à promouvoir les meilleures pratiques de conseil et à aider les clients à atteindre leurs objectifs tout en contribuant au développement durable du Mali. Une manière pour elle de rappeler les bonnes pratiques du métier de consultant.

Berthé Minian Bengaly est aussi revenue sur les difficultés que la Fénacom a connues. Celles-ci étaient liées à la crise au sein du patronat et la Covid-19. « Cependant, je suis fière d’affirmer que, grâce à notre résilience, notre profession a réussi à s’adapter rapidement aux changements et à continuer à fournir des services de qualité à nos clients », s’est félicitée la présidente Bengaly.

Les consultants jouent un rôle crucial dans la promotion de la croissance économique et de l’emploi, et leur expertise est nécessaire pour aider les entreprises et les gouvernements à atteindre leurs objectifs, a rappelé Boubacar H Diallo, représentant du secteur privé au Conseil national de la transition (CNT). Le président de l’Organisation patronale des entreprises de construction du Mali (OPECOM) s’est dit à travailler avec la Fénacom afin de promouvoir l’excellence et l’intégrité dans la profession de consultant, et pour aider à créer un environnement favorable à la croissance et au développement économique du Mali.

Pour rappel, la Fénacom est une association créée à travers une vision devenue une réalité en 2001. Un rêve partagé et réalisé par quelques hommes ayant une connaissance éprouvée en conseil, épris de rigueur, de compétence et ayant une expertise avérée dans leur domaine de compétence respectif.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

