L’Hôtel Salam de Bamako a abrité, le samedi 18 décembre 2021, la cérémonie de lancement officiel des activités de la Fondation Soumaïla Cissé pour l’Espoir et l’Excellence. L’un des objectifs de cette Fondation est l’éducation et la formation des jeunes en vue de leur insertion dans le tissu productif afin de cultiver l’espoir et de faire d’eux un atout pour le futur. La cérémonie de lancement a enregistré la présence de la présidente de la Fondation Soumaïla Cissé pour l’Espoir et l’Excellence, Mme Assitan Traoré CISSE, épouse de feu Soumaïla Cissé, des autres membres de la famille de l’ex- chef de file de l’opposition malienne, des membres, militants et sympathisants de l’URD (Union pour la République et la démocratie), le parti de feu Soumaïla Cissé, des autorités politiques et administratives maliennes et d’autres personnalités.

Après une projection qui retrace les actions effectuées par l’ancien ministre Soumaïla Cissé de son vivant, les uns et les autres ont fait des témoignages. « Prenant la parole publiquement pour la première fois depuis le 25 décembre 2020, date à laquelle le Tout Puissant a arraché à notre affection notre cher Soumaïla, je saisis cette occasion pour réitérer les remerciements de la famille Cissé aux plus hautes autorités du Mali, à tous les militants et sympathisants de l’URD, tous les amis , alliés et voisins de la famille Cissé, toutes celles et tous ceux, de près ou de loin, qui par leur présence, leurs pensées, leurs écrits réconfortants, ont témoigné leur soutien, leur amitié et leur affection lors du décès de notre regretté Soumaïla Cissé », a souligné la présidente de la Fondation Soumaïla Cissé pour l’Espoir et l’Excellence, Mme Assitan Traoré CISSE, épouse de feu Soumaïla Cissé.

Selon elle, Soumaïla voulait que le développement soit tout à la fois moderne et ancré dans la culture et les traditions du grand Mali. « Soumaïla a toujours exhorté les jeunes à suivre le monde qui avance sans pour autant oublier leurs racines. Ce sont ces valeurs et ces idées que la Fondation souhaite pérenniser. Ce sont ces valeurs que la Fondation que nous lançons aujourd’hui vise à faire vivre de manière pérenne. Elles sont reflétées dans les deux objectifs que nous nous sommes donnés », a-t-elle dit.

Le premier, ajoute-elle, est la création d’un environnement pacifique et sain surtout dans les zones défavorisées. Le second, poursuit-elle, est l’éducation et la formation des jeunes en vue de leur insertion dans le tissu productif afin de cultiver l’espoir et de faire d’eux un atout pour le futur. « Ce sont là des objectifs nobles et ambitieux.

Pour les remplir, la Fondation interviendra dans des domaines ciblés. Il s’agira d’aider la jeunesse par l’éducation, la formation, la création d’incubateurs économiques et sociaux, la promotion de l’emploi ; de participer à la protection durable de l’environnement et des écosystèmes des bassins de fleuve, à l’amélioration de la qualité de vie à travers l’accès à l’eau potable, et l’assainissement ; et de participer aux actions susceptibles de renforcer l’espoir et d’améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations, en particulier les jeunes, les femmes et les plus démunis », a souligné la présidente de la Fondation Soumaïla Cissé.

Pour Mme Assitan Traoré CISSE, la réalisation des objectifs de la Fondation demandera des ressources qu’il faudra rechercher et pérenniser. « Nous solliciterons des dons ou des contributions en nature auprès de sources diverses : des amis de Soumaïla qui ont travaillé avec lui à travers le monde, des entreprises qui partagent les objectifs de la Fondation, des Fondations à l’étranger », a-t-elle dit.

A peine lancée, la Fondation Soumaïla Cissé a décidé cette année d’octroyer un ordinateur et une somme symbolique de 100 mille francs à chacun des trois lauréats du DEF (Diplôme d’Etude Fondamentale) de la Région de Tombouctou. Selon Mme Assitan Traoré CISSE, la Fondation va également financer la réalisation d’un forage au bénéfice des populations de Sabalibougou pour leur alimentation en eau potable.

Tous les autres intervenants ont apprécié cette initiative de création d’une fondation au nom de Soumaïla Cissé, ancien président de la Commission de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine). Me Demba Traoré, membre du bureau exécutif national de l’URD, candidat à la candidature du parti pour la prochaine élection présidentielle a félicité la famille de feu Soumaïla Cissé d’avoir songé à la mise en place de cette Fondation. A cet effet, il a invité tout le monde à accompagner cette Fondation.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :