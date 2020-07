Mali: la manifestation du M5 contre IBK dégénère à Bamako

« La mobilisation d’aujourd’hui a été plus forte que celle du 5 et du 19 juin. Et donc nous sommes satisfaits, cela montre que nous sommes en phase avec le peuple, estime Choguel Kokala Maïga, l’un des responsables du mouvement. La frustration que le peuple malien vit aujourd’hui, dans n’importe quel autre pays, cela aurait donné bien plus de dégâts matériels et humains. C’est grâce à la retenue, au mot d’ordre permanent de conquête pacifique de la dignité de notre peuple que les dégâts ont été limités. Ce qu’il y a eu comme dégâts, c’est la responsabilité du pouvoir. Les manifestants étaient à mains nues. Ils ont pris l’ORTM sans casser un œuf, à l’Assemblée nationale, sans casser un œuf. C’est là-bas que des personnes ont tiré sur la foule et ça c’est la responsabilité du gouvernement. »

De son côté, dans un message écrit, le président IBK a regretté « les scènes de violence et de saccage ». Il a également exprimé sa compassion aux familles des familles des victimes.

La démission d’IBK, priorité du mouvement

La dernière résolution du Mouvement du 5-Juin date de ce jeudi et le mouvement de contestation ne mâche pas ses mots. La démission du chef de l’État redevient la priorité des priorités, selon ce texte signé par les trois organisations qui composent le M5.

Cette revendication initiale avait été mise au second plan dans le mémorandum du 30 juin. Pour sortir de la crise politique, l’opposition proposait alors de nommer un nouveau Premier ministre et de dissoudre la nouvelle Assemblée nationale contestée depuis les législatives d’avril. Des propositions qui ne semblent pas à l’ordre du jour à la présidence.