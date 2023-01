Mali : le Sylate et le STMMEIA prévoient une série de grèves à partir du mercredi 22 février

Le Syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères (Syltae) et le syndicat des travailleurs du ministère des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine (STMMEIA), regroupés dans une synergie, prévoient une série de grèves à partir du mercredi 22 février. Dans son préavis en 15 points daté du 27 janvier déposé sur la table du gouvernement, les deux syndicats réclament l’amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres.

Le front social est de nouveau en ébullition. Après le comité exécutif national du syndicat national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (CEN-Synesup), c’est autour du Syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères (Syltae) et du syndicat des travailleurs du ministère des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine (STMMEIA), regroupés dans une synergie, de déposer un préavis de grève sur la table du gouvernement de la transition.

Le Syltae et le STMMEIA prévoient une série de grèves à partir du mercredi 22 février. D’abord 72 heures de grève allant du mercredi 22 au vendredi 24 février. Puis 96 heures de grève allant du mardi 28 février au vendredi 03 mars et enfin 120 heures allant du lundi 06 au vendredi 10 mars. Dans son préavis de grève en 15 points, les deux syndicats réclament : de relire deux décrets portant octroient d’une indemnité d’équipement alloués au travailleurs du ministères des Affaires étrangères et des maliens de l’extérieur ; de régulariser la situation salariale des travailleurs du centre de gestion des migrations (Cigem) ; d’octroyer une indemnité de sujétion diplomatique aux fonctionnaires et agents du ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale ; d’octroyer une indemnité aux Ambassadeurs ayant rang de ministre et de doter les travailleurs du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de deux bus…, pour ne citer que ceux-ci.

Dans sa lettre adressée au gouvernement les deux syndicats dénoncent le refus du gouvernement de mettre en œuvre le protocole d’attente du 21 octobre 2019 entre le ministère des Affaires étrangères et le Syltae relatif à la relecture des décrets portant octroi des indemnités d’équipements aux agents des deux départements, le non-respect des points 02 et 05 du procès-verbal de conciliation du 10 décembre 2020, l’enlisement du dialogue social autour du cahier de doléance soumis au ministre des Affaires étrangères, le 03 décembre 2021, et à la ministre chargée du Dialogue social, le 18 février 2022, etc.

Le dépôt de ce préavis de grève intervient à la suite d’une assemblée générale extraordinaire conjointe, tenue le 26 janvier dernier. Il intervient près de deux mois après que le gouvernement ait trouvé un accord avec les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 sur l’application de l’article 39 de la loi la Loi N° 2018-007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement secondaire, fondamental et préscolaire.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

