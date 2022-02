La France, ses alliés européens et le Canada ont annoncé un retrait coordonné de leurs forces du Mali après neuf ans d’opération antiterroriste, dont les résultats douteux ont été largement critiqués. Cela a été officiellement annoncé à la veille du 6e sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine à Bruxelles, qui s’est terminé le 18 février. Dans le même temps, le président français Emmanuel Macron a noté que la fermeture des dernières bases françaises au Mali prendrait de « 4 à 6 mois ».

Suite au sommet, les habitants de Bamako sont descendus dans la rue et ont organisé une manifestation anti-française et anti-européenne. Les manifestants ont délibérément brûlé les drapeaux de l’UE, exprimant ainsi leur attitude envers la présence de près de neuf ans des forces françaises et européennes au Mali. Les manifestants portaient également des drapeaux russes, ainsi que des drapeaux nationaux, pour exprimer leur soutien à la coopération russo-malienne. Plus tôt, les autorités de transition du Mali se sont tournées vers Moscou pour obtenir de l’aide dans la lutte contre les djihadistes. La Russie, à son tour, a envoyé l’équipement militaire au Mali, ainsi que des instructeurs qui forment le personnel militaire local.

Rappelons qu’une autre vague de manifestations anti-françaises ont eu lieu auparavant. Le 11 février, une manifestation contre la politique et la présence militaire française sur le territoire malien a eu lieu dans les régions du Mali de Koulikoro et de Moribabougou. Les manifestants ont crié des slogans anti-français et portaient les affiches sur lesquelles il était écrit: « Macron dégage du Mal », « Adieu la France! », « A bas la France! ». En outre, ils ont brûlé une image en carton du président français, Emmanuel Macron.

Dès février, dans la capitale malienne, un rassemblement de masse et une procession en soutien à la cooperation entre Moscou et Bamako ont eu lieu. Une dizaine de milliers de personnes se sont alors rassemblées sur la place de l’indépendance ce samedi et, beaucoup de gens sont venus avec des affiches représentant le président de la transition Assimi Goïta et le dirigeant russe Vladimir Poutine.

Les manifestations anti-françaises au Mali, ainsi que dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, sont associées par divers experts à la politique de la France et de ses partenaires dans la région et à l’inefficacité de l’opération militaire européenne dans la lutte contre le terrorisme.

Sabine TRAORE

