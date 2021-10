Mali : situation humanitaire « difficile », 30% de la population a besoin d’aide

La situation humanitaire déjà dégradée au Mali depuis 2012 s’est empirée au cours de l’année 2021. Le constat a été fait par Paraskevi Michou, directrice générale du Service de l’aide humanitaire et de la protection civile de l’Union européenne (ECHO). Elle a bouclé, ce jeudi 28 octobre, une visite de deux jours qui l’a conduite à Mopti, dans le centre du Mali.

-maliweb.net- « Presque 30% de la population malienne a aujourd’hui besoin d’aide humanitaire », a souligné la directrice générale du service ECHO de la Commission européenne. C’était au point de presse qu’elle a conjointement animé à l’hôtel Salam, avec Robert Mardini, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui a aussi fait le déplacement au Mali. La situation humanitaire, a jugé Paraskevi Michou, est aujourd’hui « difficile ». Ainsi, la visite visait a rappelé le respect du droit international humanitaire et souligner le caractère « non politique » de l’aide humanitaire.

Conflit et changement climatique

A Mopti, la délégation d’humanitaires a visité l’hôpital Sominé Dolo qui prend en charge les victimes de conflit grâce à l’appui de l’Union européenne. Le Centre d’appareillage orthopédique financé par le CICR et un camp de déplacés ont été aussi visités. Robert Mardini a vu le lien inquiétant entre changement climatique et conflit. A l’image d’un jeune berger de 17 ans victime d’un engin explosif alors qu’il était à la recherche de l’eau pour son bétail.

A quelques jours de la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques (1ᵉʳ au 12 novembre), le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge a donc choisi le Mali pour lancer un appel à l’action. En plus du conflit « dévastateur » qui dure depuis 10 ans, le Mali subit aussi de plein fouet les effets du changement climatique. « Les populations qui vivent dans les pays en conflit sont parmi les plus vulnérables aux crises climatiques. Ce sont pourtant les plus négligées en termes de financement et de soutien », a déploré Robert Mardini.

En 2021, l’Union européenne a mobilisé 31,9 millions d’euros d’aide pour ses partenaires au Mali notamment le CICR. « Les besoins augmentent chaque année, il faut donc plaider pour une augmentation de l’aide », a expliqué la directrice générale du service ECHO. En plus de la mobilisation des fonds, a insisté Robert Mardini, il est indispensable de mettre en place des mesures d’atténuation ambitieuses pour « enrayer la crise et éviter une catastrophe humanitaire au Mali ».

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

